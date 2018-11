"Hay leyes que matan": los afectados por la hipoteca se concentran ante las sedes del PSOE

El colectivo de Afectados por la Hipoteca (PAH Guadalajara) se concentra este miércoles a las 20 horas ante la sede del PSOE en la capital provincial bajo el lema #LaLeyEspañolaMata.

Se trata de una movilización nacional convocada tras la muerte de una mujer en el barrio madrileño de Chamberí el mismo día en que iba a ser desahuciada. "Ha sido el detonante", explica Julia Sánchez, portavoz de la PAH Guadalajara a eldiarioclm.es quien denuncia "la falta de soluciones por parte de las instituciones y del Estado a los 180 desahucios diarios que se producen a nivel estatal. Es brutal y eso que solo hablamos de alquileres o hipotecas sin contemplar los desahucios en precario por ocupación".

Julia Sánchez recuerda que "el Partido Socialista tenía muchos compromisos, se hizo muchas fotos y no está cumpliendo. Ni siquiera con medidas extraordinarias" y lamenta que en el anteproyecto de la Ley de Vivienda no se esté teniendo en cuenta la propuesta que la PAH presentó hace casi un año ante el Congreso y que aún permanece a la espera de debate parlamentario.

"Hay leyes que matan y va más allá de un capricho porque es un problema muy grande y doloroso el que tenemos", sostiene. Es lo que se quiere trasladar al PSOE. "Esperamos que nos atiendan, aunque lo dudamos".

Reclaman la moratoria urgente de todos los desahucios. "Que se paralicen los que están abiertos hasta que haya una solución para las familias. No podemos dejar a la gente en la calle".

Recuerda que ya ocurrió en el caso de Safira Sánchez, una mujer discapacitada a la que se sacó de su vivienda, incluso contra el criterio de la ONU. "Para nosotros ha sido un antes y un después. Insistimos con un montón de acciones y creo que no se puede ser más pesado ante Bienestar Social y Vivienda que nos dieron buenas palabras y ninguna solucion". Julia Sánchez denuncia que se ejecutó un desahucio en Guadalajara en el que "utilizaron la violencia de forma terrible. Yo estaba dentro y no se me va a olvidar en la vida".

No hubo soluciones posteriores y ahora Safira vive con su madre, "que también tiene unas condiciones terribles". Ahora siguen buscan soluciones alternativas.

Safira Sánchez sale de su domicilio asistida por sanitarios PAH Guadalajara

Las soluciones que se ofrecen son las de los albergues o dinero para pagar una pensión. Es insuficiente desde su punto de vista. "Para proteger a las familias hay que perjudicar a bancos y fondos buitre para que no sigan ganado dinero a espuertas. El Gobierno está de parte del poder económico, lo vemos constantemente. El poder judicial también".

Julia Sánchez traslada el mensaje de que "hay soluciones. Las podemos encontrar de forma colectiva" y pide que no se espere hasta el último minuto para acudir a las plataformas de afectados por la hipoteca. Además, recuerda que todos los viernes a las 17.30 horas hay una asamblea abierta en la sede de la Asociación de Vecinos 'Castilla' de Guadalajara para todo aquel que lo necesite. "Lo he vivido y es desesperante cuando no podía echar gasolina para ir a trabajar para pagar la hipoteca. Es importante que sepan que hay salida y que no están solos".