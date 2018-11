Una mujer se suicida en Madrid cuando iba a ser desahuciada de su casa de alquiler

Una mujer de 65 años se ha suicidado cuando iba a ser desahuciada de la casa en la que vivía de alquiler en el barrio madrileño de Chamberí. Fuentes municipales confirman que la fallecida, que se ha precipitado a la calle desde la vivienda, tenía una orden de lanzamiento judicial y este mismo lunes ha acudido a su casa la comisión del juzgado acompañada por agentes de la Policía Municipal.

Facultativos del Samur se han presentado en el número 1 de la calle Ramiro II y han tratado de reanimar a la mujer, que estaba en parada cardiorespiratoria tras una caída desde un quinto piso. La inquilina llevaba cuatro años en la vivienda y nunca llegó a abrir la puerta a la comisión que iba a ejecutar su desahucio, según confirma la Policía Municipal a Europa Press.

Se trataba de un alquiler "privado", según el Ayuntamiento, que no confirma si el arrendador era un particular o una empresa. Las mismas fuentes municipales aseguran que la Junta de Distrito "no tenía conocimiento del desahucio" y tampoco constancia de que hubiera solicitado una vivienda pública.

Cuatro de cada cinco desahucios en Madrid se producen por problemas para pagar el alquiler. En los seis primeros meses de 2018 más de 2.866 familias tuvieron que dejar la casa donde vivían por orden judicial. 466 al mes. 15 al día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El histórico de estas cifras no revela un aumento disparado de estos desahucios en la región, pero sí de la proporción: el porcentaje de lanzamientos en la Comunidad de Madrid por impago de rentas ha crecido en 17 puntos desde 2013 y ya representa el 80% del total. El mayor aumento registrado en España, según las cifras del CGPJ.