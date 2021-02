El 90% de los brotes se produce fuera de los centros educativos valencianos

Los alumnos valencianos se contagian más en periodos no lectivos. Es la conclusión a la que ha llegado la Conselleria de Educación con los datos de Salut Pública en la mano. El 90% de los casos se detectan fuera de los centros educativos que, según el conseller Vicent Marzà, se han convertido en "espacios de contención y detección de casos, no en espacios de contagios". Marzà atribuye la buena marcha epidemiológica en los centros al "trabajo ingente" de la comunidad educativa, "que son un ejemplo", según afirma el conseller. "Nunca agradeceremos suficientemente su trabajo, porque si todo el mundo hiciera lo que se hace dentro de los centros, no estaríamos en los niveles de incidencia en los que estamos ahora", apostilla.

A pesar de ello la Conselleria de Sanitat ha detectado en las últimas semanas una prevalencia de brotes educativos. "Con las cifras globales que ofrecía Sanidad cada día", explica el conveler, "había un contagio masivo de casos en los que la inmensa mayoría de positivos no se sabía de dónde venían". "Días de 6.000 y 7.000 positivos cada jornada, de los que tan solo 200 positivos estaban vinculados a algún tipo de brote, y de esos 200, alguno eran brotes educativos", añade Marzà, quien considera que el ámbito educativo muestra que es uno de los pocos espacios de socialización en los que se seguía rastreando y que, "a pesar del contagio comunitario, continúa teniendo los protocolos de seguridad que permiten contener los brotes".

"En el caso educativo, no solo se detectan los casos de contagios externos, sino que la afectación es menor que en el resto de ámbitos por las medidas de protección e higiene establecidas", señala el conseller de Educación.

El espacio educativo es donde menos positivos se detectan relativos a otro positivo. "El multiplicador", explica Marzà, "es más bajo, si se detecta una persona positiva en un centro educativo, lo que pasa normalmente es que no se contagia nadie más del centro por esta persona y, en el caso de que se contagie alguien, no suele subir de dos a cuatro personas". "En otros espacios de socialización ese índice multiplicador habitualmente está en ocho, nueve y diez", apostilla.

Desde la instauración de las medidas restrictivas tras las celebraciones navideñas, "se ve claramente la bajada de los contagios en centros educativos", afirma Marzà. "Son espacios perfectamente protegidos gracias al trabajo ingente de la comunidad educativa".

Plan de vacunación del personal docente

El Consell, y singularmente el departamento que dirige Vicent Marzà, ha reivindicado que los docentes sean considerados personal esencial y, por tanto, prioritarios en materia de vacunación. "La Interterritorial de Sanidad ha aprobado ese criterio y estamos trabajando en la vacunación masiva del conjunto del profesorado a medida que lleguen las vacunas", declara Marzà.

El conseller ha anunciado que su departamento trabaja codo con codo con la Conselleria de Sanitat para la logística y "en breve podremos decir cómo será ese proceso de vacunación que cubrirá el conjunto del profesorado y que servirá para que los centros escolares sean aún más seguros y para reconocer el grandísimo trabajo que han estado haciendo los y las docentes durante toda esta etapa", concluye Marzà.