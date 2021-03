‘Muixeranges al cel’, en l’ETNO

La construcció de figures i torres humanes en el context de la festa és una de les expressions valencianes més emblemàtiques. Representacions que hui identifiquem com a muixerangues i que a altres llocs coneixen com a Ball dels valencians. Un fenomen que té en Algemesí la seua màxima expressió (de fet és Patrimoni Immaterial de la humanitat) però que és una tradició estesa pel territori valencià (fins i tot documentada al Cap i Casal) que malgrat que va anar minvant del paisatge festiu, va conservar-se o renàixer en altres pobles en els quals hui veiem muixerangues tradicionals com a part del ritual de les festes.

Encara que cada una d'estes muixerangues té particularitats i noms diferents (muixeranga, negrets, moixiganga, dansants i varetes), tots aquests grups festius comparteixen els aspectes essencials que les identifiquen: el ball burlesc, una música i indumentària específica i, per descomptat, la realització de torres.

Des de fa un temps hi ha un interessant fenomen de recuperació: la creació de noves colles muixerangueres que amb formes de l'associacionisme contemporani troben en les muixerangues tradicionals un model a seguir. Una tradició que s'expandeix i, inevitablement, canvia, es renova i actualitza i on les dones participen, per fi, en igualtat. Ara més que mai, ens adonem del seu valor com a patrimoni cultural i festiu.

La mostra ‘Muixeranges al cel’ (es podrà visitar fins al 25 de setembre) vol aproximar a l'espectador a este fenomen polièdric que junta tradició, noves formes d'associacionisme, festa, ritual i, perquè no dir-ho, una forma d'entendre la identitat dels valencians. A més es pretén generar un discurs didàctic sobre els codis i intencions que hi ha darrere de la construcció de les figures i les torres humanes de les muixerangues.

L’exposició ha estat produïda per L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia en col·laboració amb Federació Coordinadora de Muixerangues i està comissariada per Joan Bofarull i Albert Costa, conservador de l’ETNO. La muestra ha sido diseñada por Aureli Domenech y Antonio Herrero. La mostra ha sigut dissenyada per Aureli Domenech i Antonio Herrero.

Els fons exposats provenen de totes les muixerangues representades: Muixeranga d’Algemesí, Nova Muixeranga d’Algemesí, Negrets de l’Alcúdia, Mojiganga de Titaguas, Dansants de Peníscola, Varetes de Forcall, Muixeranga de Barcelona, Muixeranga de Vinaròs, Conlloga Muixeranga de Castelló, Muixeranga de la Plana, Jove Muixeranga de València, Muixeranga de València, Muixeranga La Torrentina, Muixeranga d’Alginet, Muixeranga de Sueca, Muixeranga la Carabassota de Guadassuar, Muixeranga de Cullera, Muixeranga de la Safor, Muixeranga la Socarrà de Xàtiva, Ball dels Locos de l’Olleria, Muixeranga de de la Vall d’Albaida, Muixeranga La Penyeta Blanca de Cocentaina, Muixeranga de la Marina Alta, Muixeranga de la Marina Baixa, Muixeranga del Campello i Muixeranga d’Alacant.