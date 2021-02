'Rito’, en el TEM

Un home i una dona apareixen sobre un tapet circular que simbolitza el cicle de la vida i la mort. Els límits d'esta forma geomètrica, sagrada en tots els cultes i tradicions, estan custodiats per cent caps de jaguar que representen una ofrena divina. Els cossos dels intèrprets s'uneixen a través d'un bes i es fonen en tres dels quatre elements bàsics -terra, aire i aigua- mentre rendeixen culte a Eros i Tànatos.

Rito és un espectacle de mitja hora que es mou entre la dansa i les arts plàstiques, i que per moments resulta més propi d'un museu que d'un recinte escènic. Els pròxims 12 i 13 de febrer, el Teatre El Musical acollirà les funcions d'esta peça fruit de la col·laboració entre dos creadores nascudes a Elx: la coreògrafa Asun Noales, fundadora de la companyia OtraDanza en l'any 2007, i l'artista visual Susana Guerrero. Però no ho farà sobre l'entarimat de la seua sala principal sinó en l'immens hall, perquè el públic, disposat al voltant del cercle, puga observar l'obra des de tots els angles. A l'interior, la pròpia Asun Noales i el ballarí Sebastián Rowinsky, coberts per una argila que dóna forma als seus moviments, es fusionaran en un ritual ple de referències mitològiques.

Noales i Susana Guerrero es van conèixer a través d'un amic comú, Francisco Sarabia, que estava convençut que havien de unir els seus talents en un mateix projecte. Així va ser com ambdós van començar a donar forma a esta instal·lació artística i performativa, que va veure la llum fa cinc anys al Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA). Elles mateixes reconeixen que Rito, al plantejar un diàleg entre expressions artístiques diferents, pot exhibir-se tant en un espai teatral com en una pinacoteca: “La peça de dansa es produeix dins d'una obra d'art, en un mateix espai i temps, i com un únic dispositiu. D'una banda, està la dansa, efímera, orgànica, incopsable i viva. De l'altra, l'obra escultòrica, cosificada, ritual, circular i simbólica”.