El alcalde Joan Ribó sobre la polémica ampliación del Puerto de València: "Conmigo que no cuenten"

"Conmigo que no cuenten", asegura el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, sobre la polémica ampliación del puerto, un proyecto del que el Gobierno se ha desentendido para dejarlo en manos de la Autoridad Portuaria de València, que preside Aurelio Martínez.

"Sin una comunicación previa con el Ayuntamiento de València, sin una mínima documentación aportada de informes ni de la adenda del proyecto, el Gobierno de España se descuelga con que deja en manos de la Autoridad Portuaria la decisión de hacer –o no- una nueva Declaración del Impacto Ambiental para la ampliación Norte del Puerto: sin duda, un lavado de manos del Gobierno de España. En términos bíblicos es una decisión a lo Poncio Pilatos. La responsabilidad la delegan a la Autoridad Portuaria, de la que formo parte en un Consejo en el que la ciudad no tiene el peso decisorio que merecería sobre un asunto de la trascendencia del que abordamos", señala Ribó.

"Mi oposición, de entrada, es bastante clara", ha añadido el regidor, que centra en tres motivos su actitud. "Desconozco el proyecto completo con todas las modificaciones que se han ido introduciendo para hacer más 'digerible' el asunto en Madrid. Dicho de otro modo: no se ha contado con los valencianos y valencianas, sino que el interés empresarial prima en las decisiones tomadas a cientos de kilómetros de València", indica el alcalde en primer lugar.

"Eliminado el dragado hasta 22’5 metros del canal de entrada de la ampliación que perjudicaba seriamente las playas del sur habrá que concretar de dónde vendrán los materiales para llenar la futura ampliación. No es cualquier cosa. Son millones de metros cúbicos de materiales que habrá que meter en la ampliación. ¿Estamos ante un nuevo ataque al litoral de València, ahora por parte de quienes tenían la obligación de protegerlo?", plantea en segundo lugar.

En tercer lugar, Ribó inquiere: "¿Qué planes de movilidad tiene el Puerto de València para no saturar de camiones la ciudad y el área metropolitana? Tendrá que decirnos de una vez por todas si piensa llevar a cabo la salida norte y, en caso afirmativo, cómo piensa hacerla. Y también explicarnos cómo piensa compaginar este crecimiento de movilidad con el proyecto de ley de cambio climático que precisamente acaba de aprobarse en el Congreso hace pocos días y que supone un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero muy considerable. Gobernar con valentía implica ser consecuente y aplicar los hechos a los discursos".

"La movilidad", insiste el alcalde de València, "de hecho, es el eje determinante y decisivo que definirá los impactos futuros de esta ampliación sobre la ciudad de València y su Área Metropolitana. Sin tener esto perfectamente acotado y delimitado, la aceptación de esta ampliación es infumable para cualquier persona con un mínimo de sentido y voluntad sostenible. Resolver la complejidad de la movilidad no es imposible pero sí exige compromisos que a día de hoy no se cumplen, ni tampoco parece que haya voluntad de hacerlos cumplir; con lo que nuestra desconfianza es absoluta"

Según Ribó, resolver los problemas de movilidad "pasa por una apuesta decidida por el tren, precisamente para hacer un puerto puntero y acorde con Europa (el puerto de Hamburgo, por ejemplo, mueve sus mercancías en tren en una proporción del 55%; el de València por debajo del 5%)". Y esto tiene que ver "con la situación del Corredor Mediterráneo a su paso por el nodo de la ciudad de València que, como todo el mundo sabe, está muy retrasada, en pañales. Pasa también por la necesidad de articular una estación intermodal en Sagunt que conecte vía tren con el puerto de València. En definitiva todo un conjunto de grandes proyectos con unos costes de centenares de millones que no se pueden arreglar con buenas palabras mientras se aprueba la ampliación Norte del Puerto".

"Así no", concluye Ribó. "El Ayuntamiento de València debe velar por el bienestar de su ciudad, por el económico, por supuesto, pero también por el de todos sus barrios y su ciudadanía. Si no es así, conmigo que no cuenten".