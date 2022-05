La alcaldesa del PP de Zucaina veta unas jornadas de memoria histórica alegando problemas de “orden público”

Ana Julián Benages, la alcaldesa popular de Zucaina, una localidad de 175 habitantes de la comarca castellonense del Alto Mijares, ha vetado la celebración de unas jornadas de memoria histórica en un local municipal alegando “problemas de orden público” y de “convivencia vecinal”. Gabriela Álvarez, tesorera de la junta directiva de la asociación 'Montañas de Libertad, Recuperando Memoria', considera que es un “atentado contra la libertad de expresión”.

Los voluntarios de la asociación tramitaron la petición para usar el único local del ayuntamiento, que autorizó en un primer momento el uso del recinto. Sin embargo, en una reunión con el consistorio el pasado 12 de mayo, la alcaldesa Ana Julián Benages comunicó a la asociación que había decidido revocar la autorización.

“Le pedimos que lo considerara, pusimos un recurso de reposición para que, por favor, se lo volviesen a pensar y nos respondieron al día siguiente con una notificacion de lo que nos habian comunicado verbalmente”, relata a este diario Gabriela Álvarez. La asociación ya tenía el cartel de las jornadas, que incluían una docena de ponencias, una exposición y una obra de teatro. “Es todo trabajo voluntario, somos una asociación pequeña”, aclara la tesorera.

La primera edil popular alegó, según la asociación, que había “recibido de su entorno” advertencias sobre la posibilidad de que acuda “gente con bates de béisbol a pegar a la gente”. Ana Julián Benages argumenta que el ayuntamiento que gobierna carece de los “medios necesarios para hacer frente a los problemas de orden público y buena convivencia vecinal que un acto como el que pretenden llevar a cabo puede ocasionar”.

El consistorio no ha contestado a las preguntas de este diario. La asociación ha explicado en un comunicado sobre el veto que la primera edil se refería específicamente a un acto, enmarcado en las mismas jornadas pero que se celebra fuera del local municipal, de “homenaje al combatiente republicano”. El cierre de las jornadas consiste en una subida al conjunto defensivo El Romeral, situado en la localidad.

“La alcaldesa no tenía la información porque no nos habíamos reunido para explicarle lo que íbamos a hacer, se imaginó que ese acto iba a ser en el local del ayuntamiento”, afirma Gabriela Álvarez. “Le preguntamos en su momento si había recibido amenazas porque no hay precedentes en otros actos en otros pueblos de que haya pasado lo que ella dice”, agrega.

La crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19 impidió el estreno en público de la pequeña asociación, que pretende conectar a los 22 pueblos de la comarca del Alto Mijares en actos memorialísticos. 'Montañas de Libertad, Recuperando Memoria' se encargó del proyecto de recuperación de las trincheras del conjunto defensivo El Romeral. Las primeras jornadas —“un acto sin precedentes en la comarca”— se han suspendido y se cancelarán si el ayuntamiento del PP responde negativamente al recurso de reposición.

“En cuanto se supo esto recibimos una oferta para hacerlo en otro pueblo, pero en principio no nos lo planteamos, se podría realizar en otro sitio por libre elección y no por imposición”, concluye Gabriela Álvarez.