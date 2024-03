Un altre alcalde del PP de Mazón adjudica 100.000 euros al ‘Gasofa’, a punt d’asseure’s en el banc dels acusats amb Zaplana

Pocs dies abans de l’inici del judici a Eduardo Zaplana per la trama del cas Erial, un dels acusats, l’empresari Francisco Pérez López, conegut com a Paco Gasofa, ha rebut una altra tanda de fons públics per part d’un alcalde del PP de la comarca valenciana de la Marina Baixa. L’empresari, propietari de la firma Zarcar SL, ha sigut adjudicatari del subministrament de combustible d’automoció i calefacció per a l’Ajuntament de Relleu, un municipi de 1.248 habitants governat pel popular Lino Antonio Pascual Carbonell. Es tracta d’un contracte bianual de 47.669,47 euros, amb la possibilitat de dues pròrrogues. Les quatre anualitats, entre el 2024 i el 2027, disparen el pressupost fins a 100.225,06 euros (sense IVA), segons la documentació consultada per elDiario.es.

L’adjudicació es va publicar el 15 de març passat, a penes sis dies abans de l’inici del judici en què l’empresari s’asseu en el banc dels acusats juntament amb el seu amic Eduardo Zaplana. La Fiscalia Anticorrupció demana set anys de presó per a Francisco Pérez López, a qui acusa d’abonar despeses de Zaplana davant una empresa suïssa de lloguer de iots de luxe. El ministeri fiscal sospita que es tracta de presumptes suborns a l’exministre popular i expresident de la Generalitat Valenciana.

L’estació de Francisco Pérez López està situada en el municipi de Finestrat, a tocar del parc Terra Mítica. Els últims comptes de l’empresa del Gasofa indiquen que la gasolinera va doblar les vendes el 2022, en què va arribar a 19,9 milions d’euros. L’alcalde de Finestrat i secretari general del PP valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, va adjudicar fa poc a l’empresa el mateix servici, per una suma total de 190.000 euros, tal com va informar aquest diari.

Al contracte de Relleu, se sumen els fons que ha pressupostat per a Zarcar SL l’Ajuntament de Benidorm des que el popular Toni Pérez n’és l’alcalde. Els tres alcaldes formen part de l’òrbita de Carlos Mazón en el PP valencià i procedeixen del zaplanisme polític.

El pare d’aquest corrent intern dels populars valencians s’asseu dijous en el banc dels acusats, en un judici en què Anticorrupció li demana 19 anys de presó com a presumpte líder d’una trama que va arribar a moure 20,6 milions d’euros en paradisos fiscals.

En el banc dels acusats també s’asseu Paco Gasofa, acusat dels presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. La Fiscalia sosté que l’empresari pretesament va ajudar a ocultar l’origen il·lícit dels diners a través d’operacions de compravenda d’embarcacions.

Combustible per a vehicles municipals i un col·legi

En l’última licitació que ha obtingut el Gasofa, l’acta de valoració d’ofertes va estar integrada per l’alcalde de Relleu, a més d’un administratiu i de la secretària i l’arquitecte tècnic de l’ajuntament. A la licitació només va presentar una oferta l’empresa Zarcar SL.

L’acta indica que la firma de Paco Gasofa disposa d’una estació de servei situada en un “radi màxim” de 13 quilòmetres, prenent com a punt de referència el magatzem municipal, i a més està oberta al públic com a mínim 16 hores al dia, dues de les principals condicions que establia el plec de prescripcions tècniques.

El contracte inclou el subministrament de combustible per a quasi una desena de vehicles de titularitat municipal, a més de la maquinària de l’Ajuntament. També engloba el subministrament per a la calefacció del consistori i del col·legi públic de Relleu.

Zarcar SL va presentar millores a l’oferta relatives a les llavades exteriors i interiors dels vehicles, entre altres. El pressupost de les quatre anualitats (en cas de fer ús de les dues pròrrogues previstes) arriba a 100.225,06 euros (sense IVA). No obstant això, el plec de clàusules administratives assenyala que el preu “s’abonarà al contractista en funció de la prestació executada realment i d’acord amb els pactes”.

Informe favorable de la secretària municipal

Fonts de l’Ajuntament de Relleu afirmen que “tot s’ha tramitat d’acord amb la llei” i destaquen que l’adjudicació compta amb un informe favorable de la secretària municipal.

Les mateixes fonts expliquen que fins a enguany s’havia obtingut el subministrament de combustible mitjançant contractes menors, però, amb l’augment del preu de la gasolina, es va optar per una adjudicació per a unes quantes anualitats. També destaquen la capacitat de resposta de l’estació del Gasofa, atesa la seua proximitat al municipi i les millores presentades per l’empresa en la seua oferta.