Amenazas a hosteleros: “Si no atiendes por no enseñar el pasaporte Covid, vendremos 50 personas a denunciaros”

"Si tu me pides el pasaporte Covid y yo no te lo quiero enseñar y tu a mi no me atiendes vendremos aquí, quince no, cincuenta personas a pedirte el libro de reclamaciones, te denunciaremos a la Agencia de Protección de Datos, te denunciaremos al juzgado.. Y todo esto está aquí explicado [muestra un pliego de folios]. Si no quieres no te lo leas, pero tu tendrás problemas con nosotros. Ale, vamos a otro...".

De esta manera se muestra en un vídeo que un autodenominado Grupo Acción Burriana-Nules está amenazando en ambas localidades castellonenses a hosteleros para que no exijan el pasaporte Covid en sus establecimientos como establece la normativa en vigor.

La Policía Local de Nules está investigando estos sucesos que se producen desde la semana pasada y que están amedrentando a los hosteleros al afirmar que la medida autorizada por el propio TSJCV es ilegal. Los hostigadores se plantan en grupos grabando desde el inicio su entrada en el establecimiento y no llevan mascarillas, explican a los responsables de los locales su acción y les amenazan. Posteriormente divulgan los vídeos a través de grupos privados de Telegram y explican que harán un seguimiento de los locales para asegurarse que no se pide el pasaporte Covid y que denunciarán a quien sí lo haga.

El alcalde del municipio, David García, afirma que el Ayuntamiento es consciente de la situación desde hace tiempo, y que en el último pleno incluso se trató el problema y se produjo una "repulsa unánime" ante las coacciones. Añade que ya hay denuncias de afectados y que los propietarios de los establecimientos están sufriendo una situación de la que no son responsables. Los hosteleros ya han pedido una reunión con el alcalde para hacer frente de forma conjunta a la situación.

Entre las medidas de respaldo legal, la Policía Local de Nules ha repartido pegatinas entre los establecimientos en las que se recuerda que se requiere el pasaporte Covid en la hostelería. Señalan: "Con esto obtenemos negocios locales más seguros y ventajas para toda la población".