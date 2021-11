Animalcoi, un festival para potenciar la industria cultural de la animación valenciana

La Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura, colabora en la primera edición del Festival d'Animació d'Alcoi (Animalcoi), que se celebra del 11 al 14 de noviembre en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi (EASD), el IVAM-CADA, la Fundación Mutua Levante y el Centro Cervantes Joven.

La celebración de la primera edición del festival Animalcoi se enmarca dentro de la agenda de actividades de Alcoi capital cultural valenciana 2021, organizadas por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Animalcoi está organizado por el Ayuntamiento de Alcoi y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi (EASD).

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, ha señalado que "la celebración de la primera edición de Animalcoi es una buena noticia para la animación valenciana, una industria cultural en expansión y con un prestigio nacional e internacional consolidado. Las animadoras y los animadores valencianos tienen ahora la oportunidad de dar a conocer sus obras en la ciudad de Alcoi y de explicar sus experiencias profesionales al público del festival".

Moreno también ha señalado que "el IVC colabora en este nuevo festival dentro de los actos de Alcoi capital cultural valenciana 2021, pero con la voluntad de contribuir a dar continuidad a un acontecimiento cinematográfico que no solo tiene carácter cultural, sino también formativo, ya que muchas de las actividades que acoge tienen como destinatario principal al alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi".

José Luis Moreno ha participado esta mañana, en el IVAM CADA, en una conferencia sobre producción y distribución de obras de animación, así como sobre las diferentes líneas de ayudas de la Consellería de Cultura a la animación valenciana. En este encuentro también han intervenido la responsable del programa 'Cortos Comunitat Valenciana', Dora Martí, y el productor de Hampa Animation Studio, Álvaro García.

Una primera edición presencial

La primera edición de Animalcoi debería haberse celebrado el año 2020. Por causa de la pandemia, sin embargo, esta primera edición se convirtió en unas jornadas en línea en las que se pudieron visualizar un centenar de obras de las más de 900 que se presentaron. Estos trabajos pudieron optar a los premios Animalcoi en sus tres categorías, además del premio del público.

Del 11 al 14 de noviembre de 2021, el festival celebra, por fin, la primera edición presencial con un extenso programa de proyecciones, conferencias, talleres y actividades paralelas, que ya se puso en marcha en los días previos a la inauguración. Del 8 al 11 de noviembre, Animalcoi organizó proyecciones de películas de animación para grupos escolares.

Dos exposiciones de animación

Del 29 de octubre al 15 de noviembre, el IVAM CADA acoge la exposición 'La animación valenciana', en la que se exhiben vídeos, originales y trabajos en 'stop motion' de prestigiosos animadores valencianos como Pablo Llorens, Teresa Pérez o el estudio Pangur Animation, así como las creaciones de los alumnos y creadores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi en los últimos años. El animador alcoyano Pablo Llorens es, además, el creador de Aitana, la mascota del festival.

Desde el 4 hasta el 27 de noviembre, la Fundación Mutua Levante acoge la exposición 'Esfinge urbana. Una ciudad animada', que relata todo el proceso creativo del cortometraje 'Esfinge urbana' (2020), dirigido por la animadora alicantina María Lorenzo. El corto documenta creativamente la presencia del arte de calle en los diferentes barrios de Valencia.

Cortos valencianos de animación

La primera edición de Animalcoi está centrada en el trabajo de los principales creadores y creadoras de la animación valenciana actual. Por ello, el festival ha hecho una selección de 10 cortos de animación que han estado presentes en varias ediciones del catálogo de 'Cortos Comunitat Valenciana', con el que el Institut Valencià de Cultura promueve el cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales.

Los cortometrajes proyectados por el festival son 'Los patos' (2021), de Ángela Arregui; 'Proceso de selección' (2021), de Carla Delgado; 'Rutina: la prohibición' (2020), de Sam Orti; '¿Dónde estabas tú?' (2020), de María Trénor; 'Patchwork' (2018), de María Manero; 'Dry fly' (2018), de Rut Juan; 'Dent de lleó' (2016), de Jorge Bellver; 'The right way' (2015), de Emilio Yebra; 'Bottle battle' (2016), de María Pulido y 'Vía Tango' (2012), de Adriana Navarro.

'Esfinge urbana' (2020), de María Lorenzo, también forma parte de este catálogo de promoción internacional del cortometraje valenciano.

Homenaje a Calpurnio

En esta edición, Animalcoi rinde homenaje a Calpurnio (Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón), dibujante de cómics y figura fundamental de la animación valenciana, nacido en Zaragoza el año 1959.

La obra más conocida de Calpurnio es el cómic 'El bueno de Cuttlas', del que se hizo la serie animada 'Cutlass' (1992-1994). El festival proyecta cuatro capítulos de la serie en dos sesiones, con dos capítulos por sesión, además del cortometraje 'El bueno de Cuttlas' (1992). La primera sesión irá acompañada de un encuentro del público con Calpurnio. Todos estos trabajos de animación han sido digitalizados por el Archivo de la Filmoteca del IVC y el archivo de À Punt.

En la lista de invitados a participar en las proyecciones, los talleres y las conferencias de Animalcoi figuran profesionales valencianos de la animación, el videojuego y otros sectores del audiovisual, como María Lorenzo, Nathalie Martínez, Alex Rey, Teresa Pérez, Arturo Mora, Ramón Nafría, Pablo Llorens, Vicente Mallols, Bea Herraiz, Eli Rodríguez, Juan de la Cruz, Rebeca Pérez, Vicente Seva, Sara Álvarez, Rocío Benavent, Gallego Bros, José Prats, Alicia Cánovas, Álvaro Robles, Remi Hueso, Jesús Martínez y Abraham López.

Aparte de la participación de los profesionales, hay espacio también para los alumnos de la Escuela de Diseño y Superior de Alcoi (EASD), de los grados de Indumentaria y Animación, que mostrarán sus creaciones en 'stop motion' y animación tradicional.