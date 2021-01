La Fiscalía denuncia por cohecho a dos ediles de Compromís en Palma de Gandia que ofrecieron a otro concejal un sueldo a cambio de una moción de censura

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado por un presunto delito de cohecho a dos concejales de Compromís en Palma de Gandía, un municipio perteneciente a la comarca de La Safor, tras haber propuesto a otro edil formalizar una moción de censura a cambio de un sueldo y de supuestas contraprestaciones económicas para su empresa. El edil, expulsado del grupo socialista, grabó la reunión en un bar de un municipio cercano y denunció los hechos ante la Fiscalía.

La formación valencianista ganó las pasadas elecciones municipales pero apenas unos meses después la alcaldesa Immaculada Escrivà falleció. En la nueva votación, la candidata del PSPV-PSOE, María Trinidad Miñana, fue investida alcaldesa con los votos de tres concejales del PP. Miñana y David García Mascarell, que no eran militantes de la formación, fueron expulsados del grupo municipal socialista y pasaron al grupo de no adscritos.

En este contexto, los dos concejales de Compromís denunciados, Manuel Sansaloni y Ricardo Pastor, convocaron el pasado 28 de octubre en un bar de Benirredrà al edil David García Mascarell, quien grabó toda la conversación con un dispositivo electrónico. Los cargos municipales de Compromís, según la denuncia de la fiscal, tras advertir a García Mascarell sobre su situación como concejal no adscrito, le ofrecieron la posibilidad de convocar una moción de censura explicándole cómo se tenía que proceder.

Los ediles de Compromís, según el relato del Ministerio Fiscal, habrían ofrecido al concejal no adscrito un salario de mil euros y "promocionar us negocio particular por medio de las actividades deportivas que proyectase el propio ayuntamiento". Además, le ofrecieron "ciertos beneficios económicos" a cambio de que variase el sentido de su voto. Así, la propuesta incluía mantener la concejalía de Deportes, Industria y Juventud y, "en caso de que no tuviera tiempo para desarrollar su actividad, otras personas lo harían por él, manteniendo su salario íntegro".

El edil grabó la conversación y denunció los hechos ante la Fiscalía, que considera que podrían constituir un presunto delito de cohecho en el que además podría concurrir la agravante de prevalerse del carácter público. El Ministerio Público ha denunciado los hechos ante el Juzgado de Instrucción decano de Gandia y ha solicitado que declaren en calidad de investigados los dos concejales de Compromís y la declaración como testigo del concejal denunciante.