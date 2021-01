La Audiencia de Valencia archiva definitivamente la causa contra Joan Badoví y Raquel Tamarit

La sección segunda de la Audiencia Provincial de València ha archivado definitivamente la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, por un presunto delito de prevaricación omisiva. A ambos dirigentes de Compromís, exediles del ayuntamiento, se les atribuía no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando Baldoví era alcalde de Sueca.

En una sentencia firme y contra la que no cabe recurso, los magistrados de la Audiencia de Valencia han confirmado el auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Sueca que concluía que no existe indicio alguno de delito en la actuación de ambos cargos públicos ya que en todo momento estuvo ajustada a la legalidad y las resoluciones judiciales que le afectaban. "No aparece debidamente justificada la perpetración de ilícito penal alguno", zanjaba el auto, que también recordaba que la promotora de las obras fue sancionada con 43.112 euros.

La sentencia de la Audiencia de Valencia impone el pago de las costas a los demandantes y les reprocha que, en el caso de la secretaria autonómica Raquel Tamarit, el recurso al auto de sobreseimiento no indica "por qué debería continuar atribuyéndose la condición de investigada". Los recurrentes se referían a hechos acaecidos entre febrero de 2007 y el mismo mes del 2008, un periodo en el que Tamarit no ostentaba responsabilidad alguna. La sentencia tilda la argumentación de los recurrentes sobre Tamarit de "conducta temeraria".

Además, Baldoví considera que la "hipotética infracción" estaría prescrita (el plazo es de 10 años). "La debilidad es tan evidente que no puede pretenderse la apertura o continuación de un proceso judicial", concluyen los magistrados de la sección segunda.

El portavoz de Compromís en el Congreso ha celebrado el archivo definitivo de la causa. “Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Hoy más que nunca la justicia nos ha dado la razón a aquellos nos teníamos que comer titulares poco agradables cuando nunca hicimos nada que nos pudiera avergonzar”, ha dicho Baldovía tras conocer el fallo. “Hoy termina una batalla judicial absurda y se demuestra que tanto Tamarit como yo siempre hemos defendido, por encima de todo y de todos, los intereses de nuestro pueblo, Sueca”, ha explicado el diputado de Compromís.

Por su parte, la secretaria autonómica Raquel Tamarit ha agradecido que en la sentencia se condene a los recurrentes a pagar las costas del juicio por su “temeridad” al incluirla en un proceso judicial en el que no tenia ninguna competencia al respecto: “Me alegra que la Audiencia Provincial haya sido tan contundente condenando el comportamiento ‘temerario’ de los denunciantes, se ha demostrado que mi implicación en este caso era solo por razones políticas que nada tienen que ver con el supuesto incumplimiento de la legalidad”.