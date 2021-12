Autorizaciones paternas, empezando por alumnos de 9 a 11 años y acompañados: así será la vacunación infantil en la Comunitat Valenciana

Este miércoles 15 de diciembre arranca el dispositivo de vacunación para inmunizar a los 330.000 niños y niñas de entre 5 y 11 años, el cual se llevará a cabo en los propios centros escolares, con la posibilidad de estar acompañados por un familiar en el momento de la inoculación de la dosis.

Para organizar el dispositivo, las consellerias de Educación y Sanidad remitieron este lunes a los diferentes colegios una carta en la que se explica el procedimiento que se seguirá y el documento con información sobre el proceso de inmunización y los beneficios de la vacunación, que incluye el formulario de la autorización que debe firmar la madre, el padre, el tutor o el representante legal.

En la carta, se informa de que "esta información deberá ser trasladada de manera urgente a las familias el mismo día 13 de diciembre, indicando que el centro deberá disponer de la documentación firmada por las familias a lo largo de la mañana del martes día 14 de diciembre", aunque fuentes de Sanidad han aclarado que si por algún motivo algún alumno no puede llevar este martes la autorización, no habrá problema en que la haga llegar más tarde: "Cuanto antes podamos saber cuántos se van a vacunar mucho mejor a efectos organizativos, pero ningún niños o niña se va a quedar sin vacunar si no lleva la autorización firmada este martes", han matizado.

En la misiva se explica que "la primera fase de esta vacunación se realizará entre los días 15 y 22 de diciembre y en ella se vacunará a todo el alumnado del centro que curse estudios entre 4º y 6º de Educación Primaria", es decir, de entre 9 y 11 años.

Además, "en esta primera fase, se vacunará con carácter prioritario a todo el alumnado con edades comprendidas entre 5 y 11 años que se encuentre matriculado en los centros específicos de Educación Especial y en las aulas específicas de educación especial ubicadas en los centros educativos ordinarios".

"Desde los centros docentes trasladaréis a las madres, padres y personas representantes legales del alumnado de vuestro centro la hoja informativa que se adjunta como anexo a esta carta y que contiene un cuestionario con información relevante para la vacunación y un documento de autorización de la vacunación de menores en el ámbito escolar", prosigue la misiva.

Una vez recabada la información, "desde el centro de salud pública que corresponda a cada centro educativo contactarán con el centro para determinar el horario y los días de vacunación" y "cada centro educativo habilitará un espacio como punto de vacunación" el cual "siempre que sea posible contará con entrada y salida diferentes para que no coincida el alumnado que espera a vacunarse con el ya vacunado".

Además, "se dispondrá de un área de identificación previa a la vacunación en la que el personal del centro educativo ayudará en la identificación del alumnado y proveerá su autorización debidamente cumplimentada y firmada" y "se deberá contar también con un espacio próximo para la espera postvacunación y la atención, por parte del personal sanitario, de cualquier evento adverso que se pueda producir tras la vacunación".

El día de la vacunación, "el alumnado acudirá al espacio de vacunación y seguirá el circuito establecido" de forma que "el flujo para cada equipo será ordenado y se contará con la ayuda del personal del centro educativo para organizar la entrada del alumnado al punto de vacunación". Cada persona tutora de un grupo de alumnado del centro acudirá "al espacio de vacunación con el alumnado de su grupo que cuente con la correspondiente autorización" y "permanecerá en la puerta de entrada al espacio de vacunación hasta que todo el alumnado de su grupo haya sido vacunado".

Tanto Sanidad como Educación garantizan en la carta que "la información sobre el alumnado que se vacune en el centro es una información de carácter confidencial que se encuentra especialmente protegida y que no debe tener ninguna difusión ni dentro ni fuera del centro".

Por parte de la dirección del centro "se tomarán las medidas necesarias para que se proceda a la limpieza y a la desinfección de las instalaciones una vez concluya la jornada de vacunación" y afirman que "el objetivo es que, a la vuelta de las vacaciones, a todo el alumnado de esta franja de edad se le haya dado la posibilidad de vacunarse", mientras "la vacunación del alumnado de entre 5 y 8 años se realizará cuando lo dispongan las autoridades sanitarias y de nuevo será notificada a los centros".

En cuanto al documento de autorización, se especifica que puede ser motivos de no autorización de la vacuna por parte de los padres: "reacciones alérgicas graves o inmediata a dosis previas de vacunas o alguno de sus componentes (contraindicación absoluta); haber pasado la COVID (con o sin síntomas en las últimas 4 semanas), padecer alguna enfermedad aguda moderada o grave o fiebre de más de 38º; haber tenido una reacción alérgica a otras vacunas o tratamientos inyectables; estar recibiendo tratamiento frente a COVID-19; estar recibiendo tratamiento crónico con anticoagulantes o simplemente el rechazo a la vacunación".

Un acompañante por estudiante

Desde Sanidad informaron este lunes de que escuchados los diferentes agentes de la comunidad educativa y de forma coordinada con Educación, se ha determinado que para facilitar el proceso de vacunación de los menores entre 5 y 11 años en los centros educativos y atendiendo a su acompañamiento emocional se permitirá que, puntualmente si los familiares lo consideran necesario, un miembro de la familia acompañe a cada niño o niña en el momento de la vacunación.

Las mismas fuentes explicaron que "es muy importante que en todo momento se eviten las aglomeraciones y, por este motivo, los familiares que decidan acompañar al alumnado deben seguir las siguientes pautas para poder cumplir con las medidas de seguridad e higiene necesarias en los centros educativos".

En concreto, solo se permitirá la compañía de un miembro de la familia por menor; el acompañamiento se realizará exclusivamente en el momento de producirse la vacunación; el o la familiar deberá estar en el horario previsto por el colegio y en el lugar acordado; finalizada la vacunación del menor, el familiar deberá abandonar el centro educativo porque es conveniente permanecer en el recinto el menor tiempo posible; en ningún caso, se permitirán aglomeraciones de personas dentro del recinto del centro escolar.

Además, deberán garantizarse y respetarse en todo momento las medidas de seguridad, la ordenación de los flujos de personas e higiene establecidas por el centro, así como el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal. De igual modo, no se podrá interactuar con otros grupos burbuja distintos al del propio hijo o hija.