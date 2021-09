El Ayuntamiento de València constituye la mesa para atajar la degradación y la delincuencia en el barrio de Orriols

El Ayuntamiento de València ha constituido la mesa de trabajo entre las concejalías y representantes de los vecinos y de las entidades del barrio de Orriols para atajar los problemas de degradación y de delincuencia denunciados por los vecinos.

El alcalde, Joan Ribó, ha reunido este martes en el Hemiciclo municipal la mesa de trabajo que era una de las medidas demandadas por el vecindario y el tejido asociativo del barrio con la que se comprometió el alcalde en el encuentro que mantuvieron hace tan solo una semana. Durante la reunión las concejalías han planteado una batería de proyectos e iniciativas, muchas de los cuales se pondrán en marcha a lo largo de este trimestre. Entre los compromisos adquiridos está el de continuar con el dispositivo policial en el barrio hasta que se solucionan los problemas de convivencia e inseguridad. Según el alcalde Joan Ribó "Orriols se merece tener seguridad y unas condiciones dignas como cualquier otro barrio de València".

El alcalde ha explicado que la mesa de trabajo se reunirá mensualmente para hacer un seguimiento de la situación y de las medidas planteadas. Además se mantendrán reuniones bilaterales entre las diferentes concejalías y los representantes del barrio para tratar asuntos concretos. Joan Ribó ha estado acompañado esta tarde por el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, la concejala de Bienestar Social y Vivienda, Isabel Lozano; la concejala de Educación y Acción Cultural, Maite Ibáñez, la concejala de Participación, Elisa Valía, el concejal de Salud y Consumo, Emiliano García, y el coordinador del área de Urbanismo, Carlos Fernández.

Los y las representantes del equipo de gobierno han planteado una batería de propuestas para mejorar las condiciones de vida del barrio que van desde el refuerzo del dispositivo de limpieza, la adecuación del parque de Orriols y la reposición de jardinería, proyectos urbanos de remodelación y recuperación del espacio público, la intervención en casos de absentismo escolar, el refuerzo del centro municipal de servicios sociales del barrio, inversión en la mejora del alumbrado público, la modificación del carril bici de Hermanos Machado, la actualización del Plan Estratégico de Orriols, abordar los problemas de insalubridad y plagas así como iniciar un estudio sobre bajos comerciales disponibles en el barrio y dar a conocer sus posibilidades para abrir negocios, entre otros.

En materia de seguridad, una de las reivindicaciones principales de los vecinos, el concejal de Protección Ciudadana se ha comprometido a mantener el dispositivo policial hasta que se solucionen los problemas de delincuencia e inseguridad. En este sentido, ha dado cuenta del operativo establecido de manera coordinada por parte de la policía local y la policía nacional, así como las gestiones con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para recuperar las viviendas ocupadas irregularmente.

Por su parte, la portavoz de la plataforma Orriols en Lucha, Mari Carmen Tarín, ha valorado que en el gobierno municipal "son conscientes de los problemas del barrio y este es el primer paso para empezar a solucionarlo". La portavoz vecinal ha señalado que se les ha dicho "claramente" que no se va a poner una comisaría "porque es muy caro", pero por otro lado ha destacado que se les haya garantizado que se va a mantener la presión policial "mientras dure el problema y los pisos sigan ocupados por delincuentes". Tarín ha concluido sentenciando que "si no se soluciona el problema de raíz esto no servirá de nada".

La plataforma de vecinos ha convocado para este miércoles 22 de septiembre a las 19.30 horas una protesta bajo el lema 'Por un barrio seguro, diverso y digno', así como las soluciones que proponen.