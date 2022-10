Cañizares afirma que la ley trans “no respeta la dignidad” y la de la memoria histórica “no respeta la verdad”

Pese a que ya no es arzobispo de València -su actual cargo es Administrador Apostólico-, el Cardenal Cañizares se marchará manteniéndose como azote conservador del Gobierno. En su último escrito se despachaba afirmando que “debo advertir con toda claridad que legislaciones como la ley trans, que no respeta la dignidad de la persona, el bien común, la mujer…, o la de memoria histórica que no respeta la verdad ni los hechos y que conduce a la división no son democráticas”.

Por un lado Cañizares ha defendido a la mujer reclamando que se reconozca “su dignidad y grandeza”, denostando “la trata de mujeres, la esclavitud, la explotación de la mujer por la prostitución tanto por parte de los que la promueven y se enriquecen por este negocio como los 'clientes', la violencia machista contra la mujer, etc., una sociedad democrática y vertebrada no debería tolerarlo y ha de legislar en favor de la mujer”. No obstante esta posición del purpurado no entronca a su parecer con el feminismo, o lo que ha llamado “ideología de género”, ni mucho menos con el derecho al aborto de la mujer.

Por otro lado ha señalado que “en los últimos decenios parece que se han subvertido gran parte de los valores en los que se basa nuestra sociedad y que pertenecen al patrimonio común. Algunos confunden la realización de la sociedad con la producción libre por parte de cada uno de los ciudadanos de aquellos criterios y valores de comportamiento que considere por sí y ante sí; se cree que esto es la democracia, o se la reduce al juego de mayorías y minorías parlamentarias o de partidos”. Pero a ello contrapone que “la democracia es un instrumento de la sociedad, su valor cae o se sostiene según los valores objetivos que de hecho encarne y promueva”, y que por ello “algunos opinan que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes llevarían al autoritarismo”.

No es la primera vez que Cañizares carga contra la Ley de Memoria Democrática afirmando que “está fomentando el odio y la aversión”. y también lamentaba que servía para “reabrir heridas ya cerradas”. Este posicionamiento comulga del mismo modo con su defensa de que Vox no es “en absoluto” un partido de extrema derecha, sino constitucional.