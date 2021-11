El cardenal Cañizares afirma que la Ley de la Memoria Democrática "fomenta el odio y la aversión"

El arzobispo de València Antonio Cañizares ha vuelto a azotar al gobierno de "socialistas y socialcomunistas" en su carta pastoral semanal a quien acusa de querer imponer un "pensamiento único, con una visión del hombre que pretende generalizarse a todos". En esta generalización contra la que carga señala otra vez las principales legislaciones sociales "la aprobación de la eutanasia, la extensión a nuevos derechos, la ideología de género, el feminismo radical, ampliación de la memoria histórica, que ahora se denomina 'democrática', que está fomentando el odio y la aversión".

Las críticas del también cardenal señalan la crisis económica actual, pero que "más grave aún será la crisis cultural y de identidad, sufridas ya por España en el marco del Occidente, con sus connotaciones propias, la que, llegando al Gobierno de la Nación esta coalición". Concretamente señala de este modo "la confusión de conceptos y de los derechos humanos fundamentales no creados por el hombre", así como el "disfrute a toda costa y predominio del tener", además de "libertades sin norte y pérdida de la verdadera libertad, laicismo ideológico impuesto solapadamente". Todo ello asegura "está quebrando nuestra sociedad, y el verdadero sentido del hombre y el orden y la paz, y aún se quebrará más si no se pone remedio. Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España. Y por encima de otras cosas, como en la 'transición', sigue estando España".

Sobre su posición afirma que "sé que me van a criticar" pero que "soy libre el tiempo que me dejen" y que mantendrá esta actitud "aunque resulte políticamente incorrecto decirlo o se me tilde de pesimista, de profeta de calamidades, o de conservador y aliado con la derecha, aunque sea independiente y de todos y para todos". Concluye asegurando que "habría que estar ciego para no ver lo que nos pasa, y negarlo, porque tal vez se ha perdido capacidad para reconocerlo o para afirmar lo contrario. Y los medios de comunicación social, o algunos medios, inconscientes, están al servicio de esos intentos".