Toni Cantó carga contra Arrimadas por la moción de Murcia y dice que se la ha ocultado a la dirección de Ciudadanos

El terremoto desencadenado por la moción de censura presentada por Ciudadanos en el Gobierno regional de Murcia, donde hasta ahora gobernaba como socio del PP, y por el adelanto electoral anunciado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde también gobierna el PP junto al partido naranja, ha tenido sus primeras consecuencias en la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Ciudadanos en las Corts y Coordinador del partido en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, miembro también de la ejecutiva nacional, ha censurado los últimos movimientos de su partido liderado por Inés Arrimadas y además ha revelado que se les ha ocultado a varios miembros de la dirección.

Cantó se ha mostrádo muy crítico en su perfil de Twitter: "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión", ha afirmado.