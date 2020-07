CGT denuncia "indefensión" en el juicio en el que se ha absuelto al exdirector de RTVV López Jaraba

CGT ha mostrado su malestar y ha denunciado "indefensión" en el juicio contra el exdirector general de RTVV, José Luis López Jaraba, en el que ha sido absuelto estando presente el sindicato como acusación particular. Entre los perjuicios más destacados CGT critica que el juez no aceptara el aplazamiento de la declaración de dos testigos "esenciales" pese a su mermado estado de salud, que no les permitió hacerlo en condiciones idóneas.

Uno de estos testigos era un perito que valoró en un máximo de 400.000 euros el programa de la productora de José Luis Moreno 'De un tiempo a esta parte', contrato que se firmó como contrapartida para cancelar la deuda de 1.785.000 euros por la cancelación de otro programa, 'Planta 25', pese a que no hubo ninguna valoración económica previa del programa sustituto. Destacan que "su calidad era ínfima" porque "así fue calificado por el responsable de emisiones", y destacan que los técnicos se resistían a emitirlo y la presentación de algunos programas aludía a los espectadores de Castilla-La Mancha.

Sobre el segundo testigo pericial CGT pidió un aplazamiento de su testificación por haberse sometido a una intervención quirúrgica por un cáncer de lengua que le imposibilitaba declarar en condiciones oralmente durante el tiempo de convalecencia. No obstante el juez rechazó el aplazamiento y estipuló que pudiera declarar por videoconferencia y que sería suficiente que lo hiciera con "el sistema de monosílabos". Desde la acusación del sindicato se criticó esta resolución aludiendo que el testigo iba a explicar el procedimiento de cómo se hacían las contrataciones. Dada la situación del testigo el mismo juez tuvo que interrumpir su declaración ante la imposibilidad de llevarla correctamente a cabo.

Por otro lado CGT critica los fundamentos de la sentencia para avalar la gestión de López Jaraba. La Audiencia estima que se cumplió la normativa interna de RTVV sobre contratación de programas, porque el contrato fue precedido de la firma de la solicitud de despensa del gasto por el jefe de producción, por la directora de TVV y por el controller, y que también contó con el informe favorable de la Comisión Delegada de la Junta Central de Compras de RTVV. No obstante el sindicato lamenta que "el Tribunal ignora los mecanismos de que se sirven los corruptos para dotar de apariencia de legalidad a los procedimientos: dotarse de supuestos órganos de control, designados a dedo por el corrupto para dar apariencia formalmente de que se siguen los procedimientos".

En este caso la sentencia destaca la figura del interventor, "que de forma absolutamente ilegal, fue contratado a dedo por el director", de este modo lamentan que "el controlado coloca a dedo al controlador, incumpliendo flagrantemente los preceptos constitucionales de acceso al empleo público, igualdad, mérito y capacidad".

Otro caso que destaca el sindicato es el papel de la Comisión de compras, también "integrada por cargos nombrados a dedo, que la convierten en un mero formalismo (como destacaron dos testigos clave que hablaron de paripé), pero además quedó probado que se incumplió la instrucción de contratación interna". Señala que no existió la documentación preceptiva justificativa de la compra, sin informe de valoración económica del programa, cuando su valor se hizo coincidir con el de la deuda a compensar (1.785.000 euros). Añaden que tampoco existieron informes jurídicos sobre la imposibilidad de cobrar la deuda en metálico y recurrir a la compensación sin justificación técnica alguna, mediante los correspondientes informes jurídicos "que es lo que corresponde cuando hablamos de una Administración Pública, que gestiona dinero público".

Concluyen en CGT que "todo ello demuestra la existencia de una maquinación para beneficiar a José Luis Moreno desde el poder político del momento, en una muestra más del saqueo a que fueron sometidas las arcas públicas". No obstante el sindicato el pasado 15 de julio presentó una nueva denuncia tanto contra Moreno como contra López Jaraba sobre la gestión de RTVV, tanto en la polémica contratación del programa como sobre los gastos de representación presentados por el exdirector general y su gestión del ERE del ente.