CGT denuncia a López Jaraba y a José Luis Moreno por cuadruplicar el precio de un programa para Canal 9

El sindicato CGT ha presentado una denuncia contra el exdirector de RTVV, José Luis López Jaraba, y contra el productor José Luis Moreno, por la contratación de un programa al que habrían cuadruplicado su precio de mercado, y que acabó costando 1.785.295 euros, por el contrato firmado en 2010.

La denuncia, presentada el pasado 15 de julio en el juzgado de guardia de Paterna, señala una posible contratación irregular de RTVV a la productora de Moreno Alba Adriática S.L. del programa 'De un Tiempo a esta parte' en compensación por la cancelación de la deuda de otro programa anterior, 'Planta 25'. El sindicato señala que la pericial realizada sobre este programa lo valoraba en 400.000 euros, mientras que no hay una valoración de de dicho programa por ninguna de las dos partes contratantes.

Esta denuncia se presenta porque no se aceptó la declaración como testigo de José Luis Moreno en el juicio contra López Jaraba que ya incluía esta contratación y tampoco la pericial por no llegar a tiempo del cierre sumarial, juicio que este jueves declaraba no culpable al exdirector general de RTVV. En ella se apunta también a otros posibles responsables como el equipo jurídico de RTVV y la Comisión Delegada de la Junta Central de Compras de RTVV.

En la misma denuncia también se incluye otra parte del mismo juicio como son las facturas presentadas por López Jaraba en concepto de "gastos de representación", que superan los 100.000 euros según información periodística "y que no tienen relación con su trabajo como director general (gastos restaurantes en fin de semana, festivos, en Madrid, Barcelona etc.)", señala CGT. Por este concepto el sindicato apunta una posible malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

Un tercer punto de la denuncia contra López Jaraba se refiere a una gestión irregular del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de RTVV, ERE que tumbó el TSJCV. En este apartado señala que en el expediente que afectó a 1.608 trabajadores finalmente se excluyeron 186 gracias a alteraciones de criterio cuando ya se estaba despidiendo a gente que se podría haber beneficiado por estos nuevos criterios, y que este cambio de criterio fue "tomado de forma unilateral y de antemano" y de forma "arbitraria". Se señala como casos más sangrantes que se excluyó gente que había sido contratada temporalmente mientras si se despidió a trabajadores que entraron por oposición al ente público.

En este mismo apartado se destaca a 16 cargos de confianza nombrados por López Jaraba y que en su contrato estaban vinculados al puesto de dirección del mismo exdirector general. No obstante estos se mantuvieron en sus puestos tras el cese de López Jaraba ya que la ley no permitía la contratación eventual y pasaron a ser fijos, esta regularización se hizo por "negligencia o intencionadamente", se señala, y esta regularización además supuso que cobraran una indemnización en el ERE. Por estos contratos en los que CGT considera que hay fraude de ley, el sindicato le acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.