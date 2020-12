CIEs No denuncia la deportación de una docena de jóvenes marroquíes detenidos en la comisaría de Zapadores

El portavoz de la campaña CIEs No, Adrián Vives, ha denunciado este miércoles la deportación de 12 jóvenes marroquíes la pasada madrugada que se encontraban detenidos en los calabozos de la comisaría de Zapadores de València. Los jóvenes fueron arrestados en el aeropuerto de Manises a su llegada desde Canarias y sus familias denuncian que no recibieron asistencia letrada. El portavoz de CIEs No también asegura que otros 14 jóvenes de la misma nacionalidad, detenidos el martes por la mañana en el aeropuerto, siguen en los calabozos de Zapadores a la espera de su deportación. "Los familiares denuncian no saber nada de ellos desde la detención", asegura en su cuenta de Twitter Adrián Vives.

🔴Esta madrugada @interiorgob ha deportado a 12 chicos marroquíes desde los calabozos de la comisaría de Zapadores. Fueron detenidos en el aeropuerto a su llegada desde Canarias y sus familias denuncian que no recibieron asistencia letrada en la detención. @DefensorPuebloE

+ pic.twitter.com/kc0PNzywBH — Adrián Vives (@adrianvives0) 9 de diciembre de 2020

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores permanece cerrado a consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 al no poder efectuar las deportaciones durante el confinamiento por el cierre del espacio aéreo. Los responsables de la campaña CIEs No han detectado la situación de estos jóvenes, todos provenientes de Canarias, gracias al acompañamiento que realizan a las familias de los internos.

Ahora mismo hay otros 14 chicos encerrados en los calabozos de la comisaría de Zapadores. Fueron detenidos ayer por la mañana a su llegada desde Canarias en el aeropuerto de València. Los familiares denuncian no saber nada de ellos desde la detención. @DefensorPuebloE pic.twitter.com/WGyQwZHJzo — Adrián Vives (@adrianvives0) 9 de diciembre de 2020

Los jóvenes deportados esta pasada madrugada provenían de las plazas de hotel en Canarias que el Gobierno puso a disposición para que pasaran una cuarentena. Los jóvenes compraron billetes de avión parea volar hasta València, algunos por sus propios medios y otros gracias a la ayuda de familiares, y a su llegada fueron detenidos en el aeropuerto.

Los 14 jóvenes de nacionalidad marroquí que permanecen en los calabozos aseguran que hay otros chicos de países del África subsahariana que también permanecen detenidos (uno de ellos fue liberado, según CIEs No).