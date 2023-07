Un colectivo fiestero no actuará en Nàquera por el veto del alcalde de Vox a los símbolos LGTBI

Las políticas de la extrema derecha de Vox en el Ayuntamiento de Nàquera, único consistorio en el que gobierna de las comarcas valencianas, con el veto de la colocación de la bandera LGTBI en instalaciones municipales, causa rechazo en el mundo de la cultura. Así lo ha mostrado la Colla de Dimonis de Massalfassar, colectivo fiestero que habitualmente lleva el 'correfoc' en el municipio, que ha anunciado que este año no actuará.

Afirman que gestos como la prohibición de la bandera LGTBI “no solo atentan contra algunos miembros de nuestro colectivo, sino contra nuestros principios colectivos como Colla de Dimonis y Asociación cultural en defensa de la cultura popular”. Así han subrayado que “nuestra pandilla es apartidista, pero no apolítica. En ella no se toleran las actitudes machistas, racistas u homófobas y es en esta conciencia que tenemos que rechazar la actuación propuesta por el consistorio de Nàquera”. Además añaden que “pensamos que la cultura popular o es inclusiva, o no es. De nuevo, esta convicción nos impide aceptar este 'correfoc' por parte de un consistorio que excluye miembros de su pueblo por razón de su orientación sexual”.

Pero por otra banda la Colla de Dimonis ha querido pedir disculpas a los vecinos de Nàquera calificando cómo “dolorosa” la decisión, y asegurando que “siempre han sido un magnífico público y nos han hecho disfrutar como esperamos haberles hecho disfrutar nosotros”. Además recuerdan que para ellos también “es costoso renunciar a actuaciones”, pero que “la defensa de nuestros principios, de las libertades individuales de nuestros compañeros de Colla, y de los miembros de la sociedad en general pasan por delante de cualquier motivo económico”.

Concluyen desde el colectivo fiestero manifestando que “esperamos también que esta decisión no sea un brindis al sol, y la gente de la cultura popular se mantenga unida frente estas actitudes que excluyen nuestros vecinos, vecinas, amigos y amigas de la vida pública”.