El alcalde de Elche pospone para la próxima legislatura el hotel en Las Clarisas tras el no de Compromís

El alcalde de Elche, Carlos González, ha anunciado que el proyecto hotelero previsto para el antiguo convento de Las Clarisas se pospone hasta la próxima legislatura, al no contar con los respaldos suficientes del resto de grupos políticos que conforman la corporación municipal. La medida se ha tomado después de que Compromís anunciara que votará no al proyecto, con lo cual el PSPV se quedaba en minoría para poder llevar adelante el proyecto

Acompañado por el portavoz del Equipo de Gobierno, Héctor Díez, y de la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, el regidor ilicitano ha lamentado que se ven en la obligación de no llevar a la próxima sesión plenaria “la modificación del Plan General que afecta al uso de Las Clarisas, y que, como se había decidido, le otorgaba una calificación a dicho inmueble que permitía la actividad hotelera”.

“Estamos convencidos de que convertir Las Clarisas en un hotel es una iniciativa positiva, excelente para Elche”, ha recalado González, quien ha reafirmado el compromiso para llevarlo a cabo en el próximo mandato para así rehabilitar “un inmueble que está profundamente deteriorado y cuya estabilidad está severamente comprometida, y que, por lo tanto, necesita inversión y rehabilitación”. González ha recordado que un hotel en Las Clarisas supondría “un revulsivo para el sector turístico y un impulso cultural asociado a las características de un hotel histórico”, lo que conlleva potenciar el turismo de calidad, “uno de los objetivos de este Equipo de Gobierno en materia de política turística”.

El alcalde afirma que “no renunciamos al proyecto; es un buen proyecto para la ciudad, si bien somos conscientes de que no contamos con la mayoría necesaria para desarrollarlo”. González ha recalcado que la denominación de la totalidad del otrora convento como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Conselleria de Cultura no sería “una cuestión incómoda, sino positiva”, y que el expediente para ello sigue adelante al no presentar incompatibilidades con futuros usos hoteleros.

No de Compromís

La paralización -al menos temporal- del proyecto del hotel se produce después de que Compromís anunciara que iba a votar en contra en dicho punto del pleno de mayo. La portavoz de Compromís, Esther Díez, explicaba que la decisión se había tomado después de la reunión de la ejecutiva del partido y anunciado públicamente este miércoles.

La formación argumenta que no comparte el proyecto tal y como está planteado, manteniendo la postura que ya había mostrado durante los últimos meses. “Lo que conocemos hasta ahora de esa iniciativa es que privatiza la Iglesia gótica, que es la que tiene más valor patrimonial del edificio, y Compromís siempre hemos estado en defensa de lo público y que sea accesible para los ilicitanos e ilicitanas”, ha explicado Díez. Explicaba así que iban a votar en contra tanto en la comisión (previa a la sesión plenaria) como en el pleno, hecho que ha provocado que el gobierno municipal, ante una posición de minoría, haya decidido paralizar el proyecto.