El alcalde de Morella renuncia por decreto a los siete puestos de trabajo público que se había presentado en el ayuntamiento

El alcalde de Morella, el independiente Bernabé Sangüesa, ha renunciado por decreto a las 7 plazas de trabajo público en el mismo ayuntamiento a las que se había presentado en un proceso de estabilización de trabajo municipal.

El PP de Morella, formación que apoya al alcalde en el gobierno municipal, ha celebrado esta rectificación de Sangüesa. El portavoz municipal popular, Jesús Ortí, exigió en el último pleno que o bien renunciara a su cargo público como concejal o bien renunciara al citado proceso, y aunque en aquella sesión el alcalde afirmó que únicamente renunciaría si conseguía una plaza durante su periodo de mandato, finalmente el primer edil ha renunciado a todos los puestos.

Para Ortí, “rectificar su error le honra” porque “no se puede ser juez y parte en un mismo proceso”. En este sentido, el PP mantiene su compromiso de velar por “la ejemplaridad que se exige a quienes ostentamos cargos públicos”. “Debemos dignificar la política porque es la mejor herramienta para mejorar la vida de las personas”.

Desde el PSPV se lamenta que la renuncia se produce “tarde y con el ocultismo que está caracterizando a toda esta actuación por parte del alcalde”. Critican además que “sus acciones han sido muy negativas, generan permanentemente desconfianza y se demuestra que su actuación no ha sido la correcta, como veníamos denunciando. Ha generado una situación insostenible. Tendrá que asumir la responsabilidad política que le corresponde”. Concluyen señalando que “durante todos estos días no da ninguna explicación solvente ni ante los medios, ni ante el pleno y la ciudadanía, e incluso nos obligó a pedir un pleno extraordinario que a estas alturas todavía no se ha convocado”.