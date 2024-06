Calp suspende las licencias para cambiar el uso de locales comerciales a viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Calp da un nuevo paso en su acción de contención de la proliferación de viviendas turísticas, ahora lo que ha aprobado -con la única oposición del PP- es la suspensión en todo el término municipal de la tramitación y concesión de licencias para cambiar el uso de locales comerciales para convertirse en viviendas.

El edil de urbanismo, Juan Manuel del Pino, ha explicado que la suspensión del cambio de uso se motiva en que al sacar del mercado locales destinados a la actividad comercial se aumenta el precio de los locales y por tanto debilitan el tejido comercial, y al mismo tiempo, se pretende evitar la dinámica de transformar locales comerciales, ligados en su origen a un uso público, en viviendas turísticas propias de un uso privado. La suspensión tendrá una duración temporal de dos años mientras se estudian posibles soluciones.

En el pleno municipal en el que se debatía la medida, Toni Tur, de Defendamos Calpe, señalaba que “hay vivienda pero no la hay pública, la administración no aporta soluciones para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna. Los precios no se adaptan a la realidad habitacional, esta medida es la punta de lanza pero debe ir acompañada de otras medidas y políticas habitacionales, hay que analizar las zonas de los locales comerciales y el potencial de esas zonas ”.

Francisco Fernández de Ibarra, del PP, rechazaba la propuesta afirmando que “se vulnera el derecho a la propiedad y se limita el uso de la vivienda cuando esta es muy necesaria, falta más participación en esta iniciativa, no debe ser un todo o nada, todos los locales no pueden convertirse en vivienda pero otros si, analizar las distintas zonas, hay que reflexionar si es mejor tener una vivienda en una planta baja o un local comercial cerrado”.

El portavoz del PSPV, Guillermo Sendra, destacaba que “esta es una medida necesaria, todos coincidimos en que hay que abordar un grave problema como la proliferación de los alojamientos turísticos. La suspensión es una medida técnica, estamos siendo valientes por reconocer el problema y buscar soluciones”.

Finalizó el debate el portavoz de Compromís, Ximo Perles, que añadió que “esta propuesta no es suficiente, se han convocado por primera vez ayudas a la vivienda, se ha creado una mesa sectorial de vivienda y hoy traemos esta iniciativa, el Ayuntamiento está haciendo lo que puede y más que se hará. No hay prohibición, hay suspensión temporal por lo que pedimos paciencia a los ciudadanos mientras estudiamos el problema”.

Por su parte la alcaldesa señaló que “quiero que en septiembre u octubre tengamos una propuesta de borrador, hay que equilibrar la falta de vivienda habitacional y el exceso de vivienda turística y no tenemos por qué esperar dos años”.