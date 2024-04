La Diputació de València aprueba 1’7 millones de euros en subvenciones directas para Ontinyent

La Junta de Gobierno de la Diputació de València aprobaba este martes un total de 1’7 millones de euros en subvenciones directas para el Ayuntamiento de Ontinyent, a propuesta de la delegada del área de Cooperación Municipal, Vicepresidenta primera de la corporación valenciana y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix. En concreto, se trata de un acuerdo para subvencionar con 748.246,35 euros la renovación de la red de agua potable de la calle José Simó Marín; 633.547 euros para mejoras de la movilidad peatonal y pacificación del tráfico en las calles que conforman las islas del grupo de viviendas de Ramón-Llín; y 326.824 euros la urbanización de la calle Músic Úbeda y la parcela del Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent donde se emplazará la 2ª fase del museo y el nuevo Centro de Formación.

Natàlia Enguix ponía en valor la importancia y necesidad de unas actuaciones “que mejorarán el espacio para los y las peatones, contribuyendo a tener una ciudad más segura y cómoda para las personas”. A su vez de intervención, Enguix lamentaba las críticas de la oposición a la Diputación, desde donde PSPV y Compromís no apoyaban a las inversiones y votaron en contra de su inclusión a la Junta de Gobierno.

Enguix recalcaba esperar “que los compañeros de Compromís y el PSOE de Ontinyent y la Vall d'Albaida nos dan la enhorabuena por el dinero y las inversiones que llevaremos en Ontinyent y la Vall d'Albaida. No espero otra cosa, porque estamos aquí para trabajar por los intereses de Ontinyent y la Vall, con un acuerdo de gobierno que vosotros mismos –dirigiéndose a la oposición- también ibais a aprobar si estabais en el gobierno, pero ahora que no estáis ya no os parece tan bien. Nosotros no pedimos amnistías, nosotros pedimos inversiones para nuestro pueblo y nuestras comarcas. Estamos aquí para defender los intereses de Ontinyent y la Vall d'Albaida. Lo diré aquí y donde haga falta”, remarcaba.