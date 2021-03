L'Alcúdia de Crespins denuncia las pintadas en las señales contra la violencia de género

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha denunciado los ataques y pintadas que desde hace tiempo vienen sufriendo las señales de la red de Municipio Protegido Contra la Violencia de Género del pueblo. Hasta el momento, desde el área dirigida por Maite Juan no se había querido hacer públicos ni hacer visibles estos actos vandálicos "por no dar publicidad ni visibilidad a la persona o personas que no entienden de respeto, tolerancia y que tanto los molesta la palabra género”. Pero, como ha subrayado Juan “no ha sido hasta el día de hoy, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, cuando hemos vuelto a despertarnos con pintadas, por eso creemos que es necesario y obligatorio levantar nuestras voces contra estos tipos de actas machistas en nuestro pueblo, así como visibilizarlos porque no vayan además”.

Por todo esto, como ha remarcado Juan, desde el Ayuntamiento condenamos estas pintadas que nos reafirman, todavía más, en la idea que “es necesario seguir luchando en la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género”.