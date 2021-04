Un policía local de Massanassa gana un juicio al ayuntamiento y deberá pagarle el 100% de su baja por incapacidad temporal

Un agente de la Policía Local de Massanassa ha ganado un juicio al ayuntamiento a quien reclamaba cobrar el 100% de su baja temporal, y así la sentencia del litigio ha condenado al consistorio a pagar un total de 5.625,60 euros por el 25% del complemento que no había percibido el policía.

El Ayuntamiento de Massanassa aprobó el 7 de marzo de 2019 una resolución de alcaldía tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación en el que se reconocía una mejora económica a los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento que estuvieran de baja por Incapacidad Temporal por cualquier contingencia, hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones del empleado. Pero el agente de la policía se encontraba de baja desde el 22 de julio de 2018 por enfermedad común, una fecha anterior a esta resolución que argumentaba el ayuntamiento para no aplicarle esta mejora.

No obstante el policía reclamó que se le bonificara la diferencia de la baja hasta la fecha de su alta médica, el 25 de diciembre de 2019, que le ha sido concedida por la justicia. La sentencia apunta que el texto aprobado por el Ayuntamiento de Massanassa afirma que "la presente Resolución será de aplicación a las situaciones de IT (Incapacidad Temporal) que se produzcan a partir de la fecha de hoy”, destacando la sentencia "sin que resulte claro que con ello se quiere incluir exclusivamente a las IT que se inicien ese día o en día posterior, con exclusión de las que ya estando iniciadas"; advierte que si la intención era excluirlas "debió así hacerse constar". Con todo resuelve que, "por lo que teniendo cabida ambas interpretaciones, no cabe acoger aquella que resulte más perjudicial a quien no ha ocasionado la oscuridad, en este caso el actor", dando de este modo el beneficio a la policía.

La sentencia también desestima la resolución de alcaldía que inadmitía por extemporánea la reclamación del agente, así como tampoco la resolución por silencio administrativo. Además condena al ayuntamiento a asumir los costes del proceso judicial.

Enfrentamiento

Este conflicto entre el agente de la policía y el gobierno municipal de Massanassa (del PP) no es nuevo, ya que el propio municipal ha llegado a acusar al ayuntamiento de acoso laboral.

El policía fue destinado a su función en un cuarto de cuatro metros cuadrados que actualmente se usa como almacén del hogar del jubilado. Tras estar cuatro meses trabajando en él (entre abril y julio de 2018), el agente tuvo varios ataques de ansiedad que acabaron en una baja que ya dura casi un año.