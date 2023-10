Quart de Poblet celebra la Setmana dels Llibres Prohibits per a donar visibilitat a les publicacions censurades al llarg de la història

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa una iniciativa amb la qual vol donar una major visibilitat als llibres prohibits o amenaçats al llarg de la història, aquells que han patit intents de retirada o restricció en biblioteques i col·legis al llarg de la història.

Amb la celebració de la Setmana dels Llibres Prohibits a la Biblioteca Municipal, es pretén retre homenatge a la llibertat d'expressar tot tipus d'idees, fins i tot les considerades poc populars o políticament incorrectes. Per a divulgar el cas de cada publicació censurada s'han elaborat marcadors que expliquen els motius de la censura en cada cas.

Entre les publicacions exposades destaquen La Regenta de Leopoldo Alas 'Clarín', prohibida durant el franquisme pel seu anticlericalisme, el seu “lascívia sacrílega” i la seua denúncia de la hipocresia en la societat de províncies. Per part seua, el colp militar de 1976 a l'Argentina va revisar amb especial cuidat el material dirigit al públic infantil i va concloure que el llibre El Petit Príncep (1943) d'Antoine de Saint-Exupéry era material subversiu perquè encoratjava en els xiquets una “il·limitada fantasia”. No volien que es generara cap crítica ni acció opositora al govern. També es pot trobar, entre altres obres, Rebel·lió en la granja de G. Orwell, que va estar vetada durant anys tant per comunistes com per anticomunistes. Explica una història de la revolució soviètica, a través d'animals, que diferia considerablement de l'oficial. També es va dir que era irreverent amb la societat i la religió. Va ser censurat en Unió Soviètica, Kenya, Emirats Àrabs, Cuba, Corea del Nord i la Xina.

En l'espai habilitat per a donar visibilitat a les publicacions censurades al llarg de la història s'exposen també llibres i revistes que han sigut assenyalades com el cas de Borriana, on el govern de PP i Vox ha volgut apartar revistes publicades en valencià a la biblioteca municipal.

La Setmana dels Llibres Prohibits de Quart de Poblet se celebrarà fins al pròxim 14 d'octubre.