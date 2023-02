Dos de los tres concejales de Ciudadanos dejan el gobierno de pacto municipal con el PSPV en Xixona

A poco más de tres meses de acabar la legislatura el gobierno de PSPV-Ciudadanos de Xixona se queda en minoría después de que dos de los tres ediles de la formación naranja hayan anunciado que abandonan el ejecutivo local. Estos dos concejales son José Martínez y Javier Gutiérrez, este último también diputado provincial de Carreteras, cargo que ejerce dentro del gobierno de la Diputación del PP, y al que se dedicaba en exclusiva después de abandonar sus delegaciones municipales desde el pasado mes de septiembre.

No obstante no todos los ediles de Ciudadanos dejan el gobierno, en principio se mantendrá en sus responsabilidades Eduardo Ferrer, lo que no le vale al PSPV encabezado por la alcaldesa Isabel López, que le dejará con seis concejales en el gobierno frente a los siete que habrá en la oposición.

Javier Gutiérrez, portavoz del grupo municipal, y el edil de Comercio y Tráfico, José Martínez, han asegurado que su salida “obedece al desacuerdo con actuaciones como la ampliación del vertedero Piedra Negra, respaldado por la alcaldesa, Isabel López, y la última propuesta del PSPV sobre el polideportivo, que suponía un aumento de dos millones de euros frente a lo inicialmente acordado”.

“En cumplimiento de nuestros compromisos con la ciudadanía, es nuestra responsabilidad no respaldar acciones que se quieren llevar a cabo con fines electoralistas y sin pensar en el interés del pueblo, que es por lo que estamos aquí”, ha afirmado Martínez.

El regidor ha explicado que “Xixona no puede aceptar que la vida útil de ese vertedero se siga prolongando con la construcción de un nuevo vaso, como propone el Consorcio Terra presidido por la alcaldesa del PSPV” y, para el edil, “el incendio que se produjo el pasado Día Mundial del Turrón debió ser suficiente razón para persuadir a la corporación de la necesidad de clausurar esas instalaciones”.

En cuanto al pabellón deportivo, Martínez ha manifestado que “no es de recibo que cada vez que se trae una modificación de ese proyecto, se dispare el presupuesto para pasar finalmente de 4 a más de 6 millones de euros, condicionando económicamente las pistas de pádel o la piscina cubierta”.

Los dos ediles han argumentado que estas discrepancias, añadidas a los recortes de partidas presupuestarias de áreas gestionadas por el grupo Cs por parte de la alcaldesa, han sido los principales detonantes de la decisión tomada en relación a su salida del gobierno municipal.

No obstante, han resaltado “la responsabilidad de haber formado parte del equipo de gobierno tras la pandemia y de trabajar por Xixona, a pesar de las diferencias de criterio inicial que existían entre ambos grupos”.

En este sentido, Gutiérrez ha reconocido que la responsabilidad del grupo “era dar estabilidad y gestionar desde dentro aquello que intentaba dinamitar la otra opción de gobierno, que era Compromís”.

“Hemos actuado y dado estabilidad al gobierno jijonenco con el PSPV, con el que hemos compartido la necesidad de sacar adelante ayudas y propuestas en momentos tan difíciles”, ha concluido Gutiérrez, quien cederá la portavocía del grupo Cs a José Martínez.