Xàtiva invertirà 400.000 euros en les obres d’ampliació de la biblioteca municipal

L’Ajuntament de Xàtiva ha llançat la publicació de la licitació de les obres per a l’esperada ampliació de la biblioteca municipal. La resolució, signada per l’alcalde Roger Cerdà, aprova l’expedient de contractació mixta d’obres i subministrament per a l’adequació de la primera planta de la biblioteca, mitjançant procediment obert simplificat, i convoca la licitació per un import total de 393.289,70 euros. Les empreses contractistes podran presentar les corresponents proposicions durant un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació al portal de contractació de l’Estat.

La Biblioteca incorporarà així a les seues instal·lacions un espai en la primera planta de l’edifici de l’Albereda, amb una superfície de 262 metres quadrats dividits en un rebedor, uns serveis i una sala amb una superfície de 232 metres quadrats.

El projecte contempla l’habilitació de dues zones diferenciades, una per al públic jove entre els 12 i 16 anys, que es podrà convertir també en sala multiusos per a dur a terme les diferents activitats d’animació lectora; i altra que s’utilitzarà com a sala de lectura o estudi. Ambdues sales se separaran per mampares amb dobles cristalls per tal d’evitar el soroll.

Entre les actuacions a dur a terme es troben el canvi dels finestrals per tal d’insonoritzar la sala i evitar la penetració dels raigs de sol, el canvi del sòl, la instal·lació d’aires condicionats insonoritzats, la reforma dels quarts de bany o la redistribució d’algun dels espais.

El regidor d’Obres, Ignacio Reig, ha qualificat la iniciativa com a “unes obres molt importants per a la nostra ciutat”. Segons Reig, l’actuació “pràcticament suposa duplicar l’espai disponible per a lectors i usuaris”. El regidor recorda que “és una planta que l’ajuntament va recuperar fa uns anys i que ara volem posar en ús, per a que tots els ciutadans de Xàtiva puguen gaudir i es puguen beneficiar d’eixe espai”. Reig descriu que “van a adequar-se espais de lectura, va a renovar-se tota la instal·lació elèctrica, va mobiliari nou... és una obra considerable i esperem que estiga acabada abans de final d’any”.

Per la seua banda, el regidor de Biblioteca, Alfred Boluda, també ha manifestat la seua satisfacció per la licitació de les obres, qualificant-la com a una “gratíssima notícia que vindrà a ampliar els serveis que ofereix la biblioteca”. El regidor ha ressenyat l’esforç per a atendre millor les necessitats de la ciutadania que ve desenvolupant-se des de la biblioteca, citant “que enguany això s’ha concretat amb l’ampliació de l’horari, amb més hores de lectura entre setmana i dissabtes i, sobretot durant uns mesos, amb més hores d’obertura a les hores centrals del dia”, afirma Boluda.