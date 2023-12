Una concejala de Vox hace el gesto de disparar a una del PSOE cuando se debatía una moción sobre la amnistía

Una concejala de la extrema derecha de Vox del Ayuntamiento de Montcada hizo durante el pleno municipal el gesto con las manos de pegarse un tiro ella en la cabeza y a continuación otro disparo a una edila del PSPV mientras la socialista defendía la postura de su formación en una moción del PP contra la Ley de Amnistía.

La autora de estos gestos ha sido Queral Trigo y los dirigió a la socialista Feliciana Bondia Moreno, unos gestos que fueron denunciados inmediatamente por el PSPV como por Compromís en la sesión plenaria.

Según explica el diario Levante-EMV Queral Trigo la concejala Bondia informó a continuación a la alcaldesa Amparo Orts (PSPV) del gesto de la edila de la extrema derecha que le recriminó el acto por ser una falta de respeto y le pidió que lo retirara; pero esta negó los hechos. No obstante, cuando el vicealcalde Álvaro Gonzalbo (Compromís) le informó de que la sesión plenaria estaba siendo grabada, Trigo dio marcha atrás y pidió perdón por el gesto.

Pese a ello los miembros del gobierno municipal de PSPV y Compromís no aceptaron las disculpas y afirmaron que el hecho es “muy grave”, por lo que han anunciado que en el próximo pleno presentarán una moción para reprobar a la concejala de Vox y pedir su dimisión. “Nunca habíamos vivido en el pleno de Moncada una situación como esta y no puede quedar impune, la extrema derecha y la derecha extrema están asediando nuestras sedes, las casas del pueblo, y esta señora se atrevió a hacer esto en una sede parlamentaria y no se puede tolerar. Vamos a tomar las medidas oportunas”, afirma Feliciana Bondia.