El Consell defiende la acción conjunta con los regantes para garantizar el trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de lo pactado en el Consejo Nacional del Agua

El Consell defiende la acción conjunta con los regantes para garantizar el trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de lo pactado y acordado por el Consejo Nacional del Agua en su reunión del pasado 29 de noviembre.

Así se desprende de la reunión mantenida en el Palau por el president de la Generalitat, Ximo Puig, con representantes de la Mesa del Agua del Trasvase Tajo-Segura, a quienes ha trasladado que el Consell llevará a cabo todas las acciones a su alcance para asegurar la continuidad de la transferencia entre cuencas y garantizar así “agua para siempre” para la Comunitat Valenciana.

El Gobierno valenciano reitera la defensa firme de la transferencia del Tajo al Segura y su carácter irrenunciable y pide que se respete el texto pactado el 29 de noviembre.

El Consell insta, por tanto, al Gobierno central al mantenimiento de dicho texto y recuerda que no existe ninguna base legal para modificar el proyecto de real decreto, como se desprende del informe elaborado por la Abogacía de la Generalitat tras analizar la doctrina emitida por el alto tribunal sobre la fijación de caudales ecológicos.

Dicho informe concluye que el Tribunal Supremo no se pronuncia en ningún momento sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos. Asimismo, indica que, a la hora de establecerlos, se ha de tener en cuenta una serie de variables, no solo ecológicas, sino también socioeconómicas, y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación.

Como sostiene el Gobierno valenciano y acredita la Abogacía, la disposición novena del proyecto de real decreto respeta dicha doctrina al establecer que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026” y permitir, por tanto, que no sea necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.