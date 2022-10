‘Resistències artístiques’: 40 proyectos unen arte y educación

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha resuelto la convocatoria ‘Resistències artístiques. Procesos artísticos en entornos educativos de 2022’ mediante el Consorci de Museus, con un total de 40 proyectos que se desarrollarán durante este curso escolar en 40 centros educativos valencianos, con el objetivo de impulsar la educación a través del arte.

La convocatoria ha aumentado de 30 a 40 el número de proyectos seleccionados respecto al curso pasado, así como la partida presupuestaria, que es de 448.000 euros para este curso 2022-2023, casi el doble de lo invertido en la edición pasada, en la que la iniciativa contó con una dotación de 252.000 euros.

De las 117 solicitudes presentadas el jurado evaluador ha seleccionado un total de 40 proyectos y cinco en reserva. 25 de estos se desarrollarán en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial; mientras que los 15 restantes se pondrán en marcha en centros de Educación Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional y Formación de Personas Adultas.

La directora general de Innovación Educativa, Reis Gallego, ha explicado que “es importantísima la unión que estamos estableciendo entre las áreas de Educación y Cultura del departamento de la consellera Raquel Tamarit, y este programa es un claro ejemplo. Desarrolla proyectos colaborativos de índole artística en materias como las artes plásticas y visuales, el audiovisual o las artes escénicas para establecer puentes entre la creación artística contemporánea y la educación. Son proyectos que se desarrollan a través de creadores y creadoras, y por eso la implicación en este sentido del Consorci de Museus”.

“En 2016 lanzamos por primera vez esta convocatoria pública, una propuesta única en todo el Estado, con el objetivo de acercar los procesos creativos al entorno escolar. Seis años después, cada vez contamos con más participación, con más apoyo por parte del profesorado y del alumnado y con más proyectos. En esta última edición la calidad de los trabajos presentados ha sido muy significativa y escoger 40 de un total de 117 ha sido realmente complejo a la par que motivador. Desde el Consorci de Museus estamos deseando acompañar, hacer seguimiento de todos los proyectos y, cómo no, ver los resultados en la etapa final del curso escolar”, señala el director del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

El jurado evaluador de la convocatoria ha estado compuesto por la directora general de Cultura y Patrimonio y presidenta de la Comisión Científico-artística, Carmen Amoraga Toledo; la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, Reis Gallego Perales; el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del CCCC, José Luis Pérez Pont; la asesora de Educación Plástica, Visual y Audiovisual del CEFIRE artístico-expresivo, María José Ortiz Romaní; el profesor y artista visual Rafel Arnal Rodrigol; el profesor y miembro de la AVPD, Luis Fernando Vázquez Belinchón; el artista y doctor en Filosofía, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua; la mediadora cultural Alba Cacheda; la gestora cultural y comisaria independiente Elvira Riloba, y la secretaria técnica en Comitè Escèniques, Jéssica Martínez Villalba.

Proyectos seleccionados

Los proyectos seleccionados involucran a la comunidad educativa, considerando tanto a estudiantes como a profesores agentes activos de un proceso de creación artística contemporánea que engloba las artes visuales, audiovisuales, música, artes escénicas, artes literarias y artes vivas, y que es participativo y relacional, en diálogo con las demandas y necesidades de una comunidad escolar determinada.

En esta nueva edición destaca una gran diversidad de lenguajes, disciplinas y temáticas que buscan el empoderamiento de las personas participantes, el interés por el entorno y el fomento de su capacidad crítica, así como la inclusión y cohesión social de diferentes colectivos.

Los proyectos seleccionados para los centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial son: ‘Los detalles y las cosas’, de Paula Miralles Pellicer; ‘Dansa i no gènere. Cos i espai’, de Marta García Navarro; ‘El lugar del caos / el aula portátil’, de Vicente Blanco Mosquera; ‘Pensat amb el cos’, de Vicent Gisbert Soler; ‘Animal Fantástico. La pintura a escena’, de Azucena Abril Alonso; ‘Diferència per a la supervivència’, de María Laudes González; ‘Buidet: Factoría de patrimonio desde la infancia’, de Francisca Javiera Soto Martínez; ‘fan - què? Un fanzine col·lectiu en imatges’, de Marta Pérez Civera; ‘Recoser: taller temporal de artivismo textil’, de Óscar Miguel Blanco Sierra; ‘Yo fanzine, tú llibre. Ediciones de artista para un recorrido del Yo a la Alteridad’, de Alejandra Colell Pinell; ‘Espacios Utópicos. Herramientas para la creación en el espacio público’, de Álvaro Porras Soriano; ‘A la recerca del Fulute’, de Andrea Torres Saiz; ‘El so dibuixat, pràctiques artístic-expressives en l’aula’, de Juan José Llopico Puig; ‘Els petits luthiers: l’aula com a laboratori per a la Creació Artística Contemporània’, de Adolf Murillo Ribes; ‘Al teatre no, mestr@’, de Isabel Martí Pier; ‘Marrrr, la era del plástico’, de Helena Pilar Gómez Pérez; ‘Des de, cap a…’, de Simeón Llicer Ferri; ‘El cubo al cubo, nuestra casa/nuestro mundo’, de Dolores Domingo Garzarán; ‘Verd fluor. Taller artístic multidisciplinari d’inspiració ecologista’, de David Torres Pérez; ‘Ets llavor – eres semilla’, de Género Fresco Asociación Artística; ‘Sembrando mundos’, de Susana Rodilla Sánchez; ‘Todo se baila’, de Laura Anahí Fernández Szwar; ‘Siembra. Prácticas artísticas mix-media’, de Maider Sorasu Alcubilla; ‘Lo diferente es hermoso’, de Mónica Jover Calvo, y ‘Quien quiera encontrar el cuerpo, que baile’, de Violeta Montiel.

Por su parte, los que se pondrán en marcha en centros de Educación Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional y Formación de Personas Adultas son: ‘Simbiontes. Diseño ficción’, de Laura Salguero Rubio; ‘Parásitos’, de Rosana Sánchez Rufete; ‘Les lleis del desig’, de Lluc Mayol Palouzié; ‘Te falta calle’, de Fractals Educación Artística Asociación Cultural; ‘Mutants i monstruoses: un procés d’híbrids que estranyen allò quotidià per entendre genuïnament l’entorn’, de la Associació de Cultura Comunitària i Ecologies La Cuarta Piel; ‘OFF / ON Experiencias artísticas con la naturaleza’, de Anna Talens Pardo; ‘Trenzando identidades / Trenant identitats’, de CocinandoDanza; ‘A prop de la terra’, de Francisco Zarzoso Martínez; ‘No volem saber. Assaig artístic experimental per a una educació crítica’, de Elena Sanmartín Hernández; ‘Toda abeja hace pradera. Artivismo participativo para la transición ecosocial’, de Marco Ranieri; ‘El modelo’, de Diana Guijarro Carratalá; ‘Crónicas de la Galaxia’, de Ángel Masip Soriano; ‘Para otras pancartas escolares’, de Miguel Calvo Ulloa; ‘Más denso y salado’, de Estelle Jullian, y ‘Cypheroom’, de Inka Romani Escriva.

Los cinco proyectos en reserva en el caso de que alguno de los anteriores no pueda desarrollarse son: ‘Com es creen els contes?’, de Diana Bernal; ‘Turlo’, de Pedro Ruiz Roldán, y ‘Enredarse al alrededor’, de Mariana Kaplan Castro para los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial; mientras que ‘Otras miradas’, de Natalia Blay Varó, y ‘Viure la utopia. ZineLab Rural’, de Fabiana Adriana Pérez Raggio, para Educación Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional y Formación de Personas Adultas.

Fases de la convocatoria

Los proyectos de ‘Resistències artístiques. Procesos artísticos en entornos educativos’ amplían la duración de las residencias y se desarrollarán entre octubre de 2022 y junio de 2023. La fase inicial, entre octubre y diciembre, se centrará en la adaptación pedagógica de docentes y artistas para ajustar los proyectos a la realidad del centro y las personas participantes. En la segunda fase, entre enero y junio de 2023, se implementará el trabajo artístico en el centro escolar, y se podrá hacer uso de instalaciones dependientes del Consorci de Museus como el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València y el MENADOR espai cultural de Castelló. La tercera y última fase, en junio de 2023, consistirá en la finalización del proyecto artístico, que se compartirá en un encuentro final que se celebrará en julio.