Cuatro de los 18 diputados de Ciudadanos en las Corts Valencianes dejan el partido y se pasan al grupo de no adscritos

Tras la espantada de su líder, Toni Cantó, no hace todavía dos meses, Ciudadanos continúa disolviéndose como un azucarillo y las Corts Valencianes han sido el ejemplo del día. Cuatro de sus 18 diputados han anunciado su abandono del grupo parlamentario con argumentos similares a los esgrimidos por Cantó, pero seguirán ocupando su escaño en la cámara valenciana.

Se trata de Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis, quienes a través de un comunicado han anunciado que se dan de baja del partido y las razones por lo que lo hacen. "Desde hace más de un año, con la nueva dirección del partido, hemos observado como Cs ha ido abandonando esos principios liberales que nos llevaron a sumarnos a este proyecto", aseguran y añaden que habido un "giro ideológico" que ha convertido el partido en "muleta del sanchismo". "No nos sumamos al partido para ir de la mano de Sánchez y de toda su tropa que quiere destruir España y la Comunitat Valenciana", señalan.

Aseguran en este comunicado conjunto que abandonan el partido "con tristeza pero convencidos de que es lo correcto". "Nos presentamos ante todos los valencianos diciendo no al sanchismo, diciendo no al populismo y diciendo no al nacionalismo. No podemos estar en un partido político que es capaz de gobernar y apoyar las políticas de aquellos que están en las antípodas de nuestros principios y valores", explican.

Por otro lado recuerdan las debacles electorales sufridas este año en Catalunya y la Comunidad de Madrid, lamentando que "a la deriva política de Cs se suma la falta de autocrítica". Señalan que los dirigentes "siguen agarrándose a la silla sin asumir ninguna responsabilidad" y que estos mismos mantienen a los dirigentes autonómicos valencianos "que se caracterizan por su falta de gestión y por perseguir internamente a aquellos que no piensan como ellos".

Concluyen advirtiendo de que "las elecciones catalanas y la vergonzosa moción de censura de Murcia son solo un ejemplo de la pérdida de valores de los que están dirigiendo el partido".

Hoy es un día triste para mí. He tramitado mi baja como afiliado de Ciudadanos y abandono el grupo parlamentario en Les Corts.



Prefiero sentir pena a vergüenza por blanquear a quienes se han vendido al sanchismo y su banda, rompiendo gobiernos legítimos con mociones de censura. pic.twitter.com/zwJJgkxMtF — Jesús Salmerón 🇪🇸🏳️‍🌈 (@salmebe) 7 de mayo de 2021

Este abandono de las filas de Ciudadanos ya ha tenido sus primeras reacciones desde el grupo parlamentario. Así, el diputado Emigdio Tormo ha cargado duramente contra la labor de los hasta ahora compañeros de partido afirmando: "Pues a ver si ahora que se han marchado los que jamás aportaron nada podemos trabajar con cierto sosiego".