Aielo de Malferit declara 2023 com a ‘Any Nino Bravo’ pel 50 aniversari de la seua mort

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit -Capital Cultural Valenciana 2022- va aprovar per unanimitat en l’últim ple municipal declarar 2023 com a ‘Any Nino Bravo’ amb motiu de commemorar el 50 aniversari de la mort del que passa per ser un dels seus fills més il·lustres.

Per tal de retre homenatge al cantant aieloner, es crearà una comissió en la que participarà la família, junt amb tècnics municipals, l’Alcalde de la localitat i els Regidors de Turisme i Cultura, que coordinaran el conjunt d’accions a desenvolupar.

També l’ajuntament ha previst demanar a la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes, la seua col·laboració i suport, institucional i econòmic, en relació a la commemoració i al programa d’actes que es desenvoluparan al llarg de l’any 2023.

Per la seua banda el PSPV ha fet a les Corts la mateixa iniciativa presentant una proposició no de llei en la que s’insta la posada en marxa d’un calendari d’actes, celebracions i produccions culturals commemoratives amb una especial incidència en la seva localitat natal.