La dimitida líder del PP valenciano se despide con palabras de agradecimiento a los portavoces del PSPV y Compromís

El PP valenciano celebrará su congreso el próximo 3 de julio, una cita en la que los populares elegirán a quien tomará el relevo de Isabel Bonig (más que probablemente, el zaplanista Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante). Los populares daban a conocer este jueves la fecha de celebración de su cónclave autonómico apenas unas horas después de que Bonig, que a principios de semana anunció que no optaría a la reelección como presidenta del PPCV, comunicara que dejaba también el acta de diputada en las Corts Valencianes.

La todavía presidenta del los populares valencianos (en funciones hasta la cita congresual de julio) se despedía este jueves del parlamento autonómico, en el que ha ejercido de portavoz del PP y líder de la oposición los últimos seis años.

"Ha sido un orgullo compartir con ustedes estos seis años", ha dicho una emocionada Isabel Bonig, "en este salón de plenos donde la voluntad del pueblo valenciano se representa, donde la voluntad de ese pueblo valenciano y su soberanía se hace ley, donde la democracia consiste en la confrontación de proyectos y no en el ataque personal, donde tantas veces he reconocido y he solicitado el derecho de nuestros adversarios políticos a ser escuchados".

La síndica popular, cuya intervención fue aplaudida de forma unánime por la Cámara, quiso agradecer a sus compañeros, de la actual legislatura y la pasada, "haber estado ahí" cuando se han vivido "momentos muy duros y muy complicados", al igual que también ha tenido palabras para el personal de las Corts. "Perdón porque soy una persona vehemente, pasional... No concibo la vida sin vehemencia y pasión, y he defendido mis ideas con pasión y he tratado con respeto, perdón si alguna vez me he pasado. Soy consciente de que alguna vez me he pasado, pero yo soy capaz, como dijo mi buen amigo Mata [portavoz del PSPV], leal y contundente en los acuerdos, y en los desacuerdos".

"Gracias a todos los grupos, y especialmente a los de la oposición", sentenció Bonig, quien reconocía que estos últimos días ha recibido muestras de afecto de compañeros de hemiciclo del PSPV, Compromís, Podemos, Ciudadanos, Vox y PP: "Estoy por pasarme a Compromís o al PSPV... no lo haré, soy del Partido Popular hasta el final", bromeaba. "La discrepancia política, incluso en los errores, no es razón para no construir una puerta suficientemente grande para que quepan todos y lo suficientemente alta para que nadie tenga que agachar mucho la cabeza".

Bonig, que se despidió deseando a los hasta ahora sus compañeros parlamentarios "suerte y acierto", tuvo palabras en concreto para los portavoces de los grupos: "Gracias al señor Llanos (Vox) por aquel detalle de asistir al entierro de mi padre, no lo olvidaré; pero especialmente a dos, gracias Fran (Ferri), jamás pensé que con alguien de Compromís iba a tener tanta afinidad, en lo personal que no en lo político; y gracias Manolo (Mata del PSPV), mil gracias".

"En estas Cortes aprobamos la reprobación de Rita (Barberá), espero que aquello nos sirva a todos porque la política no puede ser destrucción. Fue una decisión mía como presidenta que asumí, y hoy aquí, con total honestidad, pido perdón. Lo siento, me equivoqué". Con estas palabras cerraba su última intervención en el parlamento autonómico la hasta este jueves portavoz del Partido Popular.