La Diputació de València completa con éxito el programa multicultural 'Les fosses del franquisme’ con más de 40.000 visitas

La representación de la obra ‘El enterrador’ en el Teatro Principal ha cerrado con éxito el programa multicultural ‘Les fosses del franquisme’ de la Diputació de València, que en los últimos diez meses ha llegado a más de 40.000 personas a través de conferencias, proyecciones, exposiciones y publicaciones de libros, entre otras actividades. La propuesta de Gerard Vàzquez y Pepe Zapata, que ha llenado el Principal, es un espectáculo teatral de ficción que se basa libremente en las vivencias de varias personas, entre ellas las de Leoncio Badia, conocido como ‘el enterrador de Paterna’.

La vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha destacado “la extraordinaria aceptación por parte de la ciudadanía, y especialmente de profesores y alumnos de los centros educativos, de esta apuesta arriesgada y compleja que era montar una doble exposición sobre las fosas del franquismo y un amplio programa de actividades paralelas en el cual han participado juristas como Baltasar Garzón y Dolores Delgado; historiadores como Ricard Vinyes; artistas como Isabel Cadenas; autores como Paco Roca y películas como ‘La trinchera infinita’ de Antonio de la Torre”.

Enguix ha dejado claro que la delegación de Memoria Democrática que dirige “se mantendrá al margen de batallas partidistas y provocaciones estériles, porque las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familias no lo merecen”. La responsable provincial ha garantizado la continuidad de los recursos económicos para localizar, exhumar e identificar los restos de personas que fueron asesinadas y que desaparecieron de manera forzada, “explicando y divulgando lo que ocurrió en aquellas décadas oscuras para que no vuelva a pasar”. “Trabajamos con principios basados en la cultura de la paz, el pluralismo político, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y la garantía de no repetición”.

Natàlia Enguix ha tenido palabras de agradecimiento para el personal de las áreas de Cultura, con Paco Teruel al frente, y la de Memoria que ella misma dirige en la Diputación; pero también para los anteriores diputados de los dos departamentos, Xavier Rius y Ramiro Rivera, que “creyeron en este proyecto, igual que creyó en la memoria el ex presidente Jorge Rodríguez, que creó una área específica que hoy en día lleva invertidos más de cuatro millones de euros en la reparación y dignificación de las víctimas; y el impulso de Rosa Pérez Garijo, la que fuera primera diputada provincial de Memoria Histórica”.

La representación teatral de Pepe Zapata “es la culminación de un proyecto que se ha convertido en un flujo de energía, que se transformará pero no se destruirá”, ha añadido Enguix, quien ha extendido los agradecimientos a “las personas que han cedido sus testimonios, objetos, cartas y su propia intimidad”, sin olvidar la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, en el cementerio del cual se localiza el conocido como ‘Paredón de España’, donde fueron fusiladas 2.238 personas procedentes de 191 pueblos de la Comunitat y otras 60 localidades españolas.

La actividad principal del proyecto ‘Les fosses del franquisme’ ha sido una doble exposición en L’ETNO Museo de Etnología de València y el Museu de Prehistòria, los dos pertenecientes al área de Cultura de la Diputación. De este modo, las muestres ‘Arqueología de la memoria. Las fosas de Paterna’, que se ha podido ver en el Museu de Prehistòria; y ‘2238. Paterna. Lugar de perpetración y memoria’, de L’ETNO, han sido visitadas en su conjunto por más de 30.000 personas en las instalaciones de la Beneficència. Enguix ha felicitado a los directores de los museos provinciales, Mª Jesús de Pedro en Prehistoria, y Joan Seguí en L’ETNO, por su trabajo conjunto.

La intención de la propia Natàlia Enguix es que las exposiciones tengan todavía más recorrido, y así se planteó en una reciente reunión que mantuvo la responsable provincial de Memoria con la directora general de Memoria Democrática del Gobierno de España, Zoraida Hijosa. El proyecto ‘Les fosses del franquisme’, aunque ha completado su programa de actividades inicial, se mantendrá vivo en el marco de la gestión por la cual apuesta Enguix en la Diputació de València, dando mucha importancia a la vertiente pedagógica y educativa de la memoria.