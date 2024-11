Un diputado de Compromís desmonta el bulo lanzado contra él por las Nuevas Generaciones del PP tras perder a su madre

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Comunitat Valenciana han difundido un bulo sobre el diputado de Compromís Juan Bordera, al que han acusado de haberse dormido en el pleno de las Corts el pasado viernes durante la comparecencia de Mazón para dar explicaciones sobre la gestión de la DANA.

“@JuanBordera concentrado en cómo no ayudar a los valencianos. Este es el interés de la representación de @compromis en les Corts. Sr. Bordera no trasnoche tanto y céntrese en su trabajo, o al menos, inténtelo”, han tuiteado las juventudes del PP en X.

El diputado niega que se quedase dormido y pide encontrar un solo vídeo para probarlo. Además, acusación de las Nuevas Generaciones después de que Bordera perdiese a su madre esta semana, como ha contado la Cadena SER tras hablar con él. Bordera ha explicado en esta cadena que el bulo le afecta “muy personalmente” tras el fallecimiento de su madre.

Bordera ha querido también desmontar el bulo en un hilo en Twitter. “Venga va, que nos vamos a reír: Le pago un bono de 10 cenas en EL VENTORRO al que tenga un solo vídeo que demuestre que me dormí en algún momento. Venga, valientes. No era sueño. ERA ASCO, escoria miserable. Os voy a enlazar unas cuantas cosas de las que sí hay pruebas.”, ha comenzado. “Resulta que además de los avisos de AEMET, de la CHJ, o de toda la puñetera comunidad científica...los ceporros de PPVOX han ignorado todo tipo de propuestas (algunas especiales de urgencia) presentadas días antes de la DANA. Pero es que además también les presentamos una el año pasado, al llegar el otoño, que es cuando hay más riesgo, sobre ”el incremento exponencial de inundaciones en el Mediterráneo“. Qué hicieron los trogloditas de PPVox que hoy se inventan otro bulo? VOTAR EN CONTRA”

Bordera ha adjunrato otras fotos del pleno en las que aparece cansado, pero no dormido, como la que ilustra esta noticia. “Aquí tenéis otras fotos de ayer. Menos desenfocadas. Menos tramposas. Por si os queréis ahorrar buscar en el pleno, no me dormí en ningún momento. Ánimo, campeones de la basura. Soltando bulos no os gana nadie, en eso, y en ignorar las alertas científicas sois los mejores”.