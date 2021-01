La directiva de la EMT imputada por el 'fraude del CEO' niega que entrara en la cuenta de Caixabank un festivo de agosto

El exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la jefa de Gestión y la directiva imputada por el 'fraude del CEO' que sufrió la empresa pública han declarado este miércoles ante la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València, en las que serán probablemente las últimas testificales de la instrucción.

Celia Zafra, la exjefa de Administración de la EMT, cuyo despido ha sido declarado improcedente, ha negado que accediera con sus claves a la cuenta bancaria de la empresa en Caixabank el 15 de agosto del 2019, día festivo. La mujer, única investigada en la causa, ha asegurado que su superior, la entonces jefa de Gestión María Rayón, le dio en alguna ocasión a la jefa de finanzas, Esmeralda Aparici, las claves de Zafra para entrar en el banco, aunque ninguna de las transferencias que se investigan, por valor de cuatro millones de euros, se hicieron con esas claves.

La exjefa de Administración de la EMT ha declarado que en Bankia, la entidad que rechazó en un primer momento efectuar las transferencias, sí que se hacían transferencias mediante carta de pago. Zafra también ha confirmado que al entrar a subir un fichero de pago en Caixabank no se ve el saldo de la cuenta, tal como aseguró el exgerente Josep Enric García Alemany.

El matiz es importante porque la instrucción del caso ha detectado que el 17 de septiembre, en plena estafa, el exgerente entró con sus claves en la aplicación de Caixabank para firmar un fichero de pago a proveedores de 600.000 euros. Garcia Alemany ha asegurado que entró aquel día y, "por un error en el fichero", volvió a acceder al día siguiente. El exgerente ha reiterado que no miraba las cuentas ya que no era su función y ha dicho que se limitó a firmar un pago a proveedores. García Alemany también ha recordado que la pericial practicada a los ordenadores de Zafra y Rayón concluyó que no habían sido intervenidos.

María Rayón también ha negado que los accesos en horas intempestivas a la cuenta de Caixabank, que pararon el 13 de septiembre, en pleno fraude, fueran suyos. La directiva de la EMT solo ha reconocido las entradas a la cuenta para gestionar pagos habituales que se producen a mitad y a final de mes.