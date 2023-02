Duelo de peritos informáticos en el 'caso Taula' sobre los audios del 'yonqui del dinero': la última bala para anular la causa

La sesión de este jueves en el juicio por la pieza de los zombies del 'caso Taula' ha incluido un intenso careo entre dos expertos informáticos. Por un lado, un agente del departamento contra el cibrecrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A su derecha, el ingeniero técnico en informática de sistemas Antonio Navarro, a quien la defensa del expresidente popular de la Diputación de Valencia solicitó un informe pericial para analizar los dispositivos con los audios secretos del 'yonqui del dinero' que aportaron en 2014 a la Fiscalía Anticorrupción tanto el exsuegro de Marcos Benavent como la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

La denunciante aportó un lápiz de memoria identificado como 'Kingston' mientras que el empresario Mariano López, exsuegro de Benavent, entregó otro dispositivo llamado 'Intenso'. El objetivo de las defensas consiste en sembrar dudas sobre el contenido de ambos dispositivos (los comprometedores audios que el 'yonqui del dinero' grabó en secreto durante años desde dentro de la propia trama) y sobre la cadena de custodia, elementos centrales para intentar tumbar la marcocausa.

Sin embargo, en la primera sentencia del 'caso Taula', por la pieza separada J, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia avaló los audios y sostuvo que la supuesta manipulación de las grabaciones que alegaba Benavent “no ha sido acreditada de forma alguna”. En aquel juicio, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, defendió la validez de los audios y el fallo que condenó al 'yonqui del dinero' a casi ocho años de prisión por blanqueo y falsedad en documento público recuerda que durante su etapa inicial de colaboración con la UCO y Anticorrupción, Marcos Benavent “reconoció y admitió tanto la autoría de los mismos como el contenido de los audios”.

Así las cosas, la décimo cuarta del segundo juicio ha sido un 'duelo' —siempre en términos respetuosos— entre ambos profesionales con el trasfondo del código HASH, el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático. El agente de la UCO y el perito de la defensa de Rus han coincidido en que los audios cuentan exactamente con la misma 'huella' que los identifica.

“Cualquier archivo modificado deja un rastro cuando se lleva a cabo el cálculo de su HASH”, ha explicado el agente del instituto armado. El perito de la UCO, en tono didáctico, ha detallado la función del código: “Es una función matemática, hablando en llano lleva a cabo un cálculo mediante un algoritmo definido”. Una especie de “huella” digital: “Si le doy un dato modificado, [el código HASH] va ser absolutamente distinto” pero “si coinciden los números, coinciden plenamente los archivos de audio”.

En definitiva, ha explicado el agente de la Guardia Civil, el código (con un estándar internacional) permite comparar archivos: “Si tiene el mismo HASH son copias idénticas”. Hasta ahí, todo claro.

Tres archivos desaparecidos

La cuestión se complica con la comparación entre el número de archivos que ha efectuado el perito de la defensa de Rus en su informe, en el que concluye que en el lápiz de memoria aportado a Anticorrupción por el empresario Mariano López (el dispositivo 'Intenso') “existen varios ficheros ocultos y/o borrados”. El 'pen drive' Kingston (entregado por Rosa Pérez Garijo) incluye tres ficheros que aparecen en el otro. Pero otros tres archivos de audio suplementarios no aparecen por ninguna parte.

Las defensas deslizan que los archivos 'desaparecidos' habrían sido borrados por Mariano López, quien en su comparecencia como testigo en el juicio anterior de la pieza J negó haber manipulado los audios (aunque en aquel momento no se conocía el informe pericial, emitido el pasado 11 de enero.

“Yo no las he manipulado ni he visto a nadie manipularlas”, aseguró ante el tribunal. “Tal y como las encontré [las grabaciones], las aporté al juzgado”, apostilló el exsuegro del 'yonqui del dinero', que figura como acusado en el siguiente juicio del 'caso Taula' por el 'call center'. El hombre está citado a declarar como testigo el próximo martes, una sesión calve para las defensas a tenor de las conclusiones del informe pericial.

El nombre de los audios en cuestión aluden a “Beni”, “Murcia” y “VP”, según indica el informe pericial. El agente de la UCO ha reprochado al perito de la defensa de Rus que no indicara el software forense especializado que usó en un análisis. “Echo en falta partes en el informe, que creo que nos están reflejadas, desconozco el motivo”, ha dicho el especialista de la Guardia Civil. “Creí que no era relevante”, ha contestado su homólogo.

El penalista Juan Carlos Navarro, que ejerce la defensa de Marcos Benavent, ha destacado a la salida del juicio que tres de los archivos del dispositivo de Mariano López han sido borrados. También ha indicado que las conclusiones del perito Antonio Navarro contradicen la declaración de Rosa Pérez Garijo. Así, mientras que la denunciante inicial del caso “dice que el 'pen drive' que entregó [a Anticorrupción] es el que le dio Mariano [López]”, el informe pericial “nos está diciendo que en el 'pen drive' que entrega Rosa Pérez se editaron los archivos un día antes de que lo entregara”.

El presidente del tribunal, antes de dar por terminada la compleja sesión, ha preguntado a ambos peritos si las 'huellas' digitales en ambos lápices de memoria son las mismas. “Idénticas”, han coincidido los informáticos.