Benidorm, renovarse o morir: la capital turística gasta millones en reformar hoteles con la mirada puesta en la postpandemia

Inversiones millonarias en la ciudad de Benidorm, buque insignia del turismo valenciano de sol y playa. El emblema de la Costa Blanca está viviendo una reconversión hotelera, con actuaciones por más de 60 millones de euros que incluyen, al menos, la construcción de cinco hoteles e intervenciones de diferente calado en otra decena de establecimientos: Ambassador, Port Benidorm, Luxor Villas, Villa España, Golden, Magic Treasure Island, Poseidón Resort, Poseidón Playa, Suite Arcos, Camping la Media Legua, Medplaya Regente, Cimbel, Les Dunes Comodoro, H10 Porto Poniente, Victoria...

El sector turístico, y concretamente el hotelero, ha sido uno de los más afectados por la pandemia en España. En noviembre de 2020 había 110.000 trabajadores menos en los hoteles españoles que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los que más de 100.000 estaban afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) según reconocía el pasado mes de diciembre la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La patronal hotelera Hosbec estimaba en enero una pérdida de unos 7.800 empleos relacionados con el sector en la Comunitat Valenciana el pasado año, aproximadamente el 52% de los trabajadores vinculados a hoteles valencianos, y unas pérdidas superiores a los 700 millones de euros.

No obstante, las crisis pueden convertirse en oportunidades. O así lo piensan en el sector, que está llevando a cabo una reconversión que incluye inversiones millonarias –un total de 255 millones de euros en más de una treintena de actuaciones– que incluyen desde nuevas construcciones –cinco hoteles de nueva planta– hasta renovación y adecuación de instalaciones. Entre las inversiones más destacadas se encuentran los 40 millones de euros en el hotel Poseidón Playa de Benidorm, los 35 millones en el H10 Porto Poniente, también en Benidorm, o los 30 millones para el hotel Barceló en La Nucia.

Se trata de una transformación del sector que se viene desarrollando desde hace una década pero que se ha intensificado en los últimos meses, tal y como reconoce el presidente de Hosbec, Toni Mayor: "Estamos ante una reconversión permanente y esta es una inversión muy fuerte a pesar del miedo". Se trata de actuaciones encaminadas a modernizar determinadas infraestructuras, pero que también incluyen mejoras relacionadas con la situación provocada por la COVID-19: "Sabemos que el mayor peligro de contagio del coronavirus reside en los aerosoles, así que se están instalando sistemas de control y purificación del aire, así como mejoras en la ventilación".

Año muy duro

Mayor reconoce que el último año está siendo "muy duro" para el sector: "No hemos trabajado". "El 40% de los hoteles cerró en marzo del año pasado y no ha vuelto a abrir, y hay hoteles que cerraron sus puertas en octubre de 2019, al finalizar la temporada, y no han vuelto a abrir", sostiene el representante de la patronal hotelera, que destaca la incertidumbre que todavía sienten a día de hoy: "Tenemos dudas de cómo responderá la demanda cuando se vuelva a la 'normalidad'". Confían en que se pueda alcanzar a partir del próximo verano y en función de cómo evolucione la vacunación, que resulta clave porque "está siendo efectiva, aunque vaya muy lentamente".

Hosbec calcula que si se abren las fronteras interiores podrían abrir el 30% de los hoteles cerrados, un porcentaje que se reduce al 5% si no se abre la Comunitat Valenciana. Además, confía en que a partir de finales de mayo pueda comenzar a llegar el turismo internacional: "Hasta la fecha, en los hoteles que permanecen en funcionamiento, la incidencia es insignificante y el consumidor mantiene la confianza en el sector".

Ayudas de la Administración

Para hacer frente a la crisis, el sector también depende de las ayudas de la Administración. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobaba un paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros destinadas a la hostelería, el turismo y el comercio sustentado a través de tres fondos de apoyo directo a las empresas.

Además, el presidente valenciano Ximo Puig anunciaba el pasado mes de enero el 'Plan Resiste', dotado con 340 millones de euros para la reactivación urgente de los sectores más afectados por la COVID-19 y que el Consell calcula que beneficiarán a 21.000 empresas y 43.000 autónomos de los sectores más sensibles a la paralización de la movilidad social (hostelería, alojamientos turísticos, hotelería, restauración...).