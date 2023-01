Enric Nomdedéu, director de Labora: “Han caído muchos mitos sobre el empleo”

Pese a las sucesivas crisis económicas desencadenadas desde 2020, la Comunitat Valenciana registra la menor cifra de paro desde la crisis inmobiliaria y financiera. Los últimos datos indican que la cifra de desempleados se ha reducido en 1.052 personas en el último mes y 33.241 en el último año, un 9% menos, situando a la autonomía en los niveles de desempleo de 2007.

En paralelo, la cifra de afiliados a la seguridad social se ha incrementado en un 2,6%, cerca de 53.000 personas. En total, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, hay 2.073.028 de personas trabajando y los indicadores valencianos superan ligeramente la media estatal. “Nunca ha habido tanta gente cotizando como ahora”, destaca Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo y director general del Labora, el servicio de orientación profesional de la Generalitat Valenciana.

Este ha sido el primer ejercicio completo con la reforma laboral en vigor, además del segundo con notables subidas del salario mínimo. Frente al alarmismo de la derecha parlamentaria y la patronal, que reclama “flexibilidad” en los contratos, el responsable autonómico de empleo cree que la realidad es el mejor argumento ante estas proclamas. “No es cierto que en los países donde haya mas flexibilidad es mejor. Se ha crecido siguiendo la media Europa”, afirma en conversación con elDiario.es.

El dirigente de Compromís considera que con las cifras de empleo “han caído muchos mitos” sobre la regulación del mercado de trabajo. “La reforma laboral ha impactado de forma muy positiva”, más allá de lo meramente económico, “garantiza poder organizarte la vida sabiendo que vas a continuar trabajando”, destaca el dirigente, que añade que también tiene aspectos positivos para las empresas, como un mejor estado de ánimo de los trabajadores y el retorno de su formación, “una ventaja competitiva” que “es buena para todos”. Respecto a la subida del salario mínimo, se muestra en la misma línea: “Siempre se ha dicho que no se podía subir porque iba a bajar el empleo. Sin embargo, ha seguido creciendo la creación de empleo. ”No puedo decir que la subida haya generado empleo, pero sí que por culpa de ello no ha caído. Se ha demostrado que hay otras respuestas que funcionan mucho mejor que las liberalistas a las crisis económicas“, afirma.

Jornada laboral de 4 días y planes de empleo

Sobre las ofertas de empleo gestionadas por el Labora, que han crecido en un 40%, el dirigente considera que “las empresas han recuperado la confianza en el sector publico”. Al principio de la legislatura se reorientó el servicio público de empleo, que estaba “abandonado”. “Queríamos que fuera un espacio de oportunidades, de formación y orientación” para quienes buscan empleo, para lo que contrataron cerca de 300 orientadores. “Se trata de saber a qué se quiere dedicar la gente”, indica, apuntando que planes como Avalem Territori hacen de satélites para detectar la formación necesaria en las comarcas. Cerca de 6.000 personas han participado este año en algunos de los siete planes locales de empleo impulsados por Labora en el marco de Avalem Joves Plus, Avalem Experiència Plus o Avalem Territori.

Respecto al mapa de empleo, Nomdedéu reconoce que existe cierta brecha entre la formación y los puertos de trabajo ofertados. En algunas comarcas hay dificultad para cubrir oficios tradicionales, especialmente los vinculados a la construcción, mientras que en otras falta profesorado.

El departamento que dirige desde 2015 tiene en marcha proyectos piloto para implementar la jornada laboral de 4 días sin reducir el salario de los trabajadores, una iniciativa pionera a nivel autonómico que se ha trasladado al Gobierno central. En la primera convocatoria se interesaron un centenar de empresas, de las que finalmente la mitad presentó la documentación y tres cumplen los requisitos para conseguir el apoyo económico público, una cifra que lleva al departamento a replantear algunas condiciones para incorporar a más empresas.

La medida busca “un reparto más racional de nuestro tiempo”. “Trabajamos más horas que la media europea y somos menos productivos, es un problema de la organización”, apunta. “Hace años que se decidió una división a tres del tiempo y no hay ninguna razón para trabajar ocho horas al día. En 100 años los avances del trabajo han multiplicado la productividad y todo eso ha recaído como beneficio de la organización y no del trabajador, no tiene sentido que no se haga de forma diferente”, expone el secretario autonómico. A nivel ambiental, la medida acarrea menos consumo y repercute en la conciliación y en la mejora de sectores como el turismo, ocio y cultura, aquellos que se nutren del tiempo libre. Es, en definitiva, una medida “para mayor felicidad de las personas”.