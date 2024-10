La eterna soga de un proveedor de Ford: 900 trabajadores con discapacidad suman cinco años de despidos temporales

La fábrica que la multinacional americana Ford tiene en la localidad valenciana de Almussafes llegó a tener más de 11.000 trabajadores en la década de los años noventa del pasado siglo. Sin embargo, en los últimos tiempos, las sucesivas crisis y el proceso de electrificación de los vehículos ha provocado sucesivos expedientes de regulación de empleo (ERE) que han hecho que una plantilla que rondaba los 9.000 trabajadores en 2015 tenga en la actualidad unos 4.100 (desde 2020 se han producido diversos ERE que causaron el despido de 350 personas ese año, 630 en 2021, 1.144 en 2023 y 626 este 2024). Y la perspectiva, según ha anunciado la empresa, es que para 2027 sean 3.178 trabajadores.

No obstante, esta crisis del sector del automóvil parece que no afecta a uno de sus proveedores, Ilunion-MLV (Modular Logística Valenciana), una empresa ligada a la ONCE que tiene una plantilla de unos 880 empleados –un número similar de trabajadores al de hace un lustro– y cuyo único cliente es Ford España. Ilunion-MLV se encarga de la logística externa y el abastecimiento de Ford, pero también ha llegado a realizar ensamblaje, y ha mantenido su plantilla sin prácticamente variaciones reseñables (hubo una treintena de recolocaciones voluntarias), aunque ha aplicado reiterados ERTE desde 2020, hasta cinco expedientes temporales, “y ya prepara el sexto para 2025”, denuncian los trabajadores.

Además, señalan que los ERTE no afectan a todos los trabajadores por igual, “hay quienes prácticamente han consumido los 180 días que se pueden aplicar como máximo, mientras que otras personas apenas han hecho 30 o 40 días de ERTE”, asegura Vicent Sanchis, quien denuncia que la empresa utiliza esta herramienta como castigo al trabajador. Esta circunstancia repercute en las nóminas, ya que a partir de determinado número de días, la cantidad que aporta el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) pasa del 70% al 50%, y paga a sesenta días. Según ha podido comprobar elDiario.es, hay trabajadores que han cobrado nóminas en ERTE de 270, 319 o 428 euros (a falta de que el SEPE complete la prestación): “Estamos hablando de cantidades que no cubren las necesidades básicas, por lo que el trabajador queda en una absoluta situación de desamparo y de total incertidumbre”, sostiene Javier Alcañiz, representante sindical de STM–Intersindical Valenciana.

Ilunion-MLV es un centro especial de empleo y la mayoría de sus trabajadores tienen reconocida alguna discapacidad. Esto posibilita que la empresa se beneficie de bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, de subvenciones (Labora, Unión Europea, etc.) y de ayudas que van entre los 4.700 y los 6.000 euros anuales por trabajador, que tienen un salario medio de unos 1.200/1.300 euros netos al mes y doce pagas, con las extras prorrateadas. Aquellos trabajadores que tienen reconocida una discapacidad total perciben además una paga de entre 350 y 700 euros; quienes tienen una discapacidad parcial no perciben ningún tipo de subsidio.

Estos empleados lamentan que el comité de empresa (con mayoría de UGT desde las elecciones sindicales de julio de 2022) está “al servicio” de Ilunion-MLV . Precisamente, desde UGT desacreditan estas denuncias que atribuyen a un “pequeño grupo de personas”, cuyas actuaciones dicen que están basadas en “falsedades, radicalidad y extremismo”, y apuntan que están intentando “hacer mucho ruido para tratar de desestabilizar nuestro sistema”.

Por el contrario, los trabajadores denunciantes aseguran sentirse “secuestrados” por la empresa y reclaman la aplicación de un ERE que les permita desbloquear esta situación en unas condiciones dignas: “Tenemos un claro exceso de plantilla que hace que la situación sea insostenible: No se entiende que Ford haya reducido su número de trabajadores prácticamente a la mitad y nosotros, que solo trabajamos para ellos, prácticamente seamos los mismos que hace cinco años”. “Da la sensación de que mantienen la empresa gracias a las subvenciones”, subraya Sanchis, que insiste, “si Ford no tiene carga de trabajo, nosotros tampoco; Hace cinco años, la empresa tenía una fabricación de 2.100 coches en 24 horas y 1.050 trabajadores, y ahora no llegamos a 700 vehículos y se mantiene una plantilla de unas 900 personas”. Además, en la actualidad comentan que hay unas 300 personas de baja y 200 en ERTE.

Representantes de los trabajadores han mantenido reuniones con el alcalde de Almussafes, Toni González, y con el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, para trasladarles su situación.

ElDiario.es ha intentado recabar la postura de la gerencia de Ilunion-MLV , pero desde la dirección no han devuelto las llamadas del periódico.