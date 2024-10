L'eterna soga d'un proveïdor de Ford: 900 treballadors amb discapacitat sumen cinc anys d'acomiadaments temporals

La fàbrica que la multinacional americana Ford té en la localitat valenciana d’Almussafes va arribar a tindre més d’11.000 treballadors en la dècada dels anys noranta del segle passat. No obstant això, en els últims temps, les crisis successives i el procés d’electrificació dels vehicles ha provocat successius expedients de regulació d’ocupació (ERO) que han fet que una plantilla que estava al voltant de 9.000 treballadors el 2015 en tinga en l’actualitat uns 4.100 (des del 2020 s’han produït uns quants ERO que van causar l’acomiadament de 350 persones aquell any, 630 el 2021, 1.144 el 2023 i 626 aquest 2024). I la perspectiva, segons ha anunciat l’empresa, és que per al 2027 siguen 3.178 treballadors.

No obstant això, aquesta crisi del sector de l’automòbil sembla que no afecta un dels seus proveïdors, Ilunion-MLV (Modular Logística Valenciana), una empresa lligada a l’ONCE que té una plantilla d’uns 880 empleats –un nombre similar de treballadors al de fa un lustre– i l’únic client del qual és Ford España. Ilunion-MLV s’encarrega de la logística externa i el proveïment de Ford, però també ha arribat a fer assemblatge, i ha mantingut la seua plantilla sense gairebé variacions ressenyables (va haver-hi una trentena de recol·locacions voluntàries), encara que ha aplicat ERTO reiterats des del 2020, fins a cinc expedients temporals, “i ja prepara el sisé per al 2025”, denuncien els treballadors.

A més, assenyalen que els ERTO no afecten tots els treballadors per igual, “n’hi ha que pràcticament han consumit els 180 dies que es poden aplicar com a màxim, mentre que altres persones a penes han fet 30 o 40 dies d’ERTO”, assegura Vicent Sanchis, que denuncia que l’empresa utilitza aquesta eina com a castic al treballador. Aquesta circumstància repercuteix en les nòmines, ja que, a partir d’un nombre de dies determinat, la quantitat que aporta el SEPE (Servici Públic d’Ocupació Estatal) passa del 70% al 50%, i paga a seixanta dies. Segons ha pogut comprovar elDiario.es, hi ha treballadors que han cobrat nòmines en ERTO de 270, 319 o 428 euros (a falta que el SEPE complete la prestació): “Parlem de quantitats que no cobreixen les necessitats bàsiques, per la qual cosa el treballador queda en una absoluta situació de desemparament i de total incertesa”, sosté Javier Alcañiz, representant sindical de STM-Intersindical Valenciana.

Ilunion-MLV és un centre especial d’ocupació i la major part dels seus treballadors tenen reconeguda alguna diversitat funcional. Això possibilita que l’empresa es beneficie de bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, de subvencions (Labora, Unió Europea, etc.) i d’ajudes que van entre 4.700 i els 6.000 euros anuals per treballador, que tenen un salari mitjà d’uns 1.200/1.300 euros nets al mes i dotze pagues, amb les extres prorratejades. Els treballadors que tenen reconeguda una discapacitat total perceben a més una paga entre 350 i 700 euros; els que tenen una discapacitat parcial no perceben cap mena de subsidi.

Aquests empleats lamenten que el comité d’empresa (amb majoria d’UGT des de les eleccions sindicals de juliol del 2022) està “al servei” d’Ilunion-MLV. Precisament, des d’UGT desacrediten aquestes denúncies que atribueixen a un “grup reduït de persones”, les actuacions de les quals diuen que estan basades en “falsedats, radicalitat i extremisme”, i apunten que intenten “fer molt de soroll per a tractar de desestabilitzar el nostre sistema”.

Per contra, els treballadors denunciants asseguren que se senten “segrestats” per l’empresa i reclamen l’aplicació d’un ERO que els permeta desbloquejar aquesta situació en unes condicions dignes: “Tenim un excés de plantilla clar que fa que la situació siga insostenible: No s’entén que Ford haja reduït el seu nombre de treballadors gairebé a la meitat i nosaltres, que només treballem per a ells, pràcticament siguem els mateixos que fa cinc anys”. “Fa la sensació que mantenen l’empresa gràcies a les subvencions”, subratlla Sanchis, que insisteix, “si Ford no té càrrega de treball, nosaltres tampoc; fa cinc anys, l’empresa tenia una fabricació de 2.100 cotxes en 24 hores i 1.050 treballadors, i ara no arribem a 700 vehicles i es manté una plantilla d’unes 900 persones”. A més, en l’actualitat comenten que hi ha unes 300 persones de baixa i 200 en ERTO.

Representants dels treballadors han mantingut reunions amb l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i amb el secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, per a traslladar-los la seua situació.

En elDiario.es hem intentat recaptar la postura de la gerència d’Ilunion-MLV, però des de la direcció no han tornat les telefonades del diari.