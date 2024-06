Ford Almussafes reduïx un 46% de la seua plantilla des de 2022 després de rebre 19,5 milions de la Generalitat Valenciana en ajudes

La fàbrica de Ford a Almussafes afronta una nova reestructuració que derivarà irremeiablement en centenars d’acomiadaments a través d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO). La direcció de la companyia va plantejar dimecres als sindicats l’inici d’un procés negociador per a reduir la plantilla actual (4.800 treballadors) en 1.622 empleats i empleades, un 33% del total que ja es va retallar en un altre 18% l’any passat.

Segons van informar UGT, sindicat majoritari, i Intersindical, del total d’afectats, 626 serien baixes incentivades amb caràcter definitiu i 996 serien acomiadaments objectius amb preferència de recontractació el 2027 una vegada es comence a fabricar el nou model híbrid, segons el pla exposat per l’empresa.

Aquest és el quart gran ERO que afronta la factoria des del 2020 i el segon des que es va segellar l’acord per l’electrificació l’any 2022, en què la multinacional va triar la fàbrica valenciana per a assemblar els seus vehicles elèctrics a Europa. Aquell acord va suposar un ajust important en les condicions laborals dels empleats. No obstant això, al cap de pocs mesos la companyia va ajornar els seus plans vinculats a la implantació del vehicle elèctric i el 10 de maig passat va anunciar la fabricació d’un nou model híbrid en exclusiva a Almussafes per a l’any 2027.

El que semblava l’any 2022 una aposta clara per València, s’ha transformat en una travessia pel desert. En aquell moment la fàbrica tenia 6.000 empleats i fabricava cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy). En l’actualitat la factoria té 4.800 empleats després de l’ERO de l’any passat pel qual es van acomiadar 1.200 treballadors i tan sols es fabrica el Kuga. Una vegada s’execute el nou acomiadament col·lectiu de 1.600 empleats, la plantilla s’haurà reduït en un 46% i haurà passat de 6.000 a 3.178 persones.

I tot això mentre la Generalitat Valenciana no ha parat d’injectar ajudes públiques a la companyia. Només en els exercicis 2023 i 2024 els pressupostos autonòmics preveien subvencions per valor de 19,5 milions d’euros. Des de l’any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 181,1 milions d’euros. L’any 2019 va ser amb diferència el rècord quant a la quantitat aportada per l’Administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d’euros.

També el Govern ha concedit diferents ajudes. Per exemple, el 2014, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va donar el vistiplau a una partida de subvencions de 27,3 milions d’euros per a Ford España. Aquell any la Comissió Europea (CE) va recordar que amb anterioritat s’havien aprovat “quantioses” ajudes regionals per a Ford España: quasi 52 milions d’euros el 2008 i aproximadament 23 milions d’euros el 2010.

Sobre aquest tema, Compromís tornarà a presentar en les Corts una proposta perquè les ajudes públiques a empreses estiguen vinculades al manteniment dels llocs de treball.

Yolanda Díaz titla d’“inassumibles” els 1.622 acomiadaments

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha titlat d’“inassumible” l’ERO presentat per Ford en la seua planta d’Almussafes (València) a través d’un missatge publicat dimecres en la xarxa social X.

“És inassumible que ara pretenguen acomiadar un terç de la plantilla a Almussafes”, ha comentat, alhora que ha criticat la posició de l’automobilística nord-americana que, al tancament del 2023, va presentar uns beneficis nets de més de 4.000 milions d’euros, després d’haver perdut gairebé 2.000 milions l’any anterior.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha subratllat que l’anunci de Ford que l’ERO en la fàbrica d’Almussafes afectarà més de 1.600 treballadors “és l’oportunitat perfecta del Govern d’Espanya perquè puga activar d’una vegada per sempre el mecanisme Red per a tot el sector de l’automoció”.

Montes, en declaracions remeses als mitjans de comunicació, ha exposat que el sector “està molt afectat precisament per la indefinició del mercat de l’automòbil i haurà de passar uns anys de dificultats”, per la qual cosa s’ha de protegir el seu capital humà.

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha afirmat que l’ERO és “una notícia malíssima, sense pal·liatius” i ha defensat que “ajudaria que el sector de l’automoció poguera comptar amb el mecanisme d’ajudes Red per a mantindre l’ocupació durant el període transitori fins a la producció del cotxe nou”.

El clúster d’Automoció i Mobilitat de la Comunitat (Avia) ha explicat que treballa des de fa mesos per a fer costat a les empreses del sector auxiliar en la transició fins a l’arribada del nou model i facilitar que estiguen preparades davant els nous reptes.

En concret, treballa amb diferents entitats de formació per a tractar d’identificar les necessitats formatives, a curt i mitjà termini, tant per a treballadors que canvien de destinació professional, com per als que han d’actualitzar els seus coneixements, amb vista als “nous reptes”.