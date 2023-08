Educación avisa a dos días del curso a los docentes que el conseller del PP acusó de “enchufados” de que quizá los repescan

El inédito caos en el departamento de Educación de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP y Vox, parece no tener fin. El conseller popular José Antonio Rovira, en pleno desbarajuste del proceso de adjudicación de plazas docentes para el inminente curso escolar, que se ha prolongado prácticamente todo el mes de agosto, tildó de “enchufados” a los profesores que ocupaban las denominadas plazas no sociales, que incluyen a los ayudantes técnicos docentes y a aquellos destinados en los Centros de Formación del Profesorado (Cefire). “200 y pico señores que en vez de estar dando clase, donde tienen que estar, estaban haciendo otras funciones que tal vez no era competencia de ellos”, dijo Rovira. Ahora pretende recuperar a algunos.

A pesar de que las comisiones de servicios ya habían sido adjudicadas por el equipo anterior de Educación del Ejecutivo del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, las plazas fueron eliminadas durante el proceso de elaboración de las listas de plazas docentes. Un informe del pasado 12 de agosto —sin firma electrónica ni membrete oficial— atribuido al subdirector general de Informática reconoce que la drástica decisión de Rovira fue “lo que retrasó todo”.

Las comisiones de servicio, con una demora de dos semanas respecto al calendario oficial de la Dirección General de Personal Docente, son las primeras adjudicaciones que se cargan en la aplicación informática, a la espera de su resolución definitiva, ya que “las plazas ocupadas hay que retirarlas del listado de vacantes”, según explica el documento que hizo público el conseller en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de agosto. “Especialmente”, abunda el informe, se retrasaron las “no sociales”, correspondientes a los ayudantes técnicos docentes (ATD) y a los docentes del Cefire. Si se elimina la comisión de servicio, el funcionario debe volver a su plaza, trastocando así los listados.

Los ATD, conocedores de la gestión administrativa y destinados en diferentes direcciones generales, tenían un papel relevante en el proceso de adjudicación de plazas. “En parte”, afirma una fuente sindical, “todo este caos viene de ahí, estaban haciendo todas las gestiones y tenían la experiencia de año tras año pero como eran enchufados”, dice irónicamente, “se los pulen a todos en el momentos más inoportuno”.

Tras la decisión de eliminar a los supuestos “enchufados”, la Conselleria de Educación ha dado un nuevo bandazo en relación a los docentes de los Cefire, unos 258 en total. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, decidió que, dado que unos 68 de estos docentes ocupaban plazas por concurso de méritos que no habían acabado el periodo de dos o cuatro años que tenían asignado, se los conservaría, según fuentes conocedoras del proceso.

Tras esta última rectificación de la conselleria, este miércoles se produjo un “hecho insólito”, según las mismas fuentes. La jefa de servicio de Formación, que estaba de vacaciones, fue convocada en la avenida de Campanar de Valencia para informarle de que debía avisar al conjunto de docentes del Cefire de que, a dos días del inicio del curso escolar, quizá los repesquen. El mensaje fue transmitido mediante un audio de WhatsApp, al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Mirad, por favor”, indica la veterana funcionaria, “todas aquellas personas asesoras que vayan a renovar la comisión de servicio, por lo tanto que vayan a continuar en el curso 23/24, recibirán una comunicación; aquellas personas asesoras que no reciban esa comunicación, el 1 de septiembre deben presentarse al centro”. El mensaje fue enviado a apenas dos días de la fecha de incorporación del conjunto del personal docente a sus respectivos puestos de trabajo, el próximo 1 de septiembre.

“No puedo deciros, porque no lo sé, si esa comunicación llegará por Ovidoc [Oficina Virtual para Docentes de la Conselleria de Educación] o será personal telefónica, no lo sé pero estad al tanto, porque probablemente, bueno sin probablemente, entre hoy y mañana, se recibirá esa comunicación”, explica la jefa de servicio de Formación, quien agrega: “Si tengo alguna información más concreta de lo que sea, os la trasladaré”.

Modifican los horarios de ESO un día antes del inicio del curso

La decisión de recuperar a parte de estos docentes, avisados con dos días de antelación, supone un nuevo escalón en el desordenado estreno del nuevo conseller de Educación, que ahonda aún más el descontento en la comunidad educativa. Sin embargo, no es el último.

Educación ha anunciado este jueves, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la modificación del horario del profesorado y del alumnado de los centros de Secundaria. Una decisión que no conocían los sindicatos, según ha criticado CCOO, que ha convocado una concentración de protesta para este viernes.

La resolución alude a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que anularon varios artículos del decreto del 5 de agosto del 2022, promulgado por el Gobierno anterior del Pacte del Botànic para el establecimiento de la ordenación y el currículo de la ESO. Tras un recurso del sindicato ANPE, el alto tribunal autonómico anuló la obligatoriedad de impartir los llamados ámbitos —la agrupación de materias por ramas de conocimiento— en primero de la ESO, así como los proyectos interdisciplinares en los tres primeros cursos de esta etapa

Tras los fallos del TSJ-CV, el entonces secretario autonómico de Educación, el socialista Miguel Soler, aprobó en una resolución del pasado 12 de julio las instrucciones de las ejecuciones de las dos sentencias respecto a las horas lectivas del alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO para evitar que se vieran reducidas en dos horas semanales como consecuencia de la anulación de los proyectos interdisciplinarios como materia obligatoria que impusieron ambos fallos del TSJ-CV.

La resolución, firmada el pasado 28 de agosto por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, considera que la decisión del equipo anterior no tiene en consideración las consecuencias para el alumnado y las familias. “Parece, desde todo punto de vista, inaceptable, que (...) los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO vean reducida su jornada escolar en dos horas lectivas semanales, incidiendo así de forma negativa en el derecho a la educación básica del alumnado menor de edad, sin ofrecer alternativa alguna a este estado de cosas creado por la vulneración de una norma básica”.

“Otra chapuza”, según el PSPV-PSOE

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha lamentado “la falta de capacidad de gestión” del conseller Rovira. “Es otra chapuza, hoy los centros de ESO se han enterado por sorpresa de que deben modificar toda su planificación horaria de profesorado y alumnado, no tiene sentido deshacer todo el trabajo hecho por culpa de esta nueva ocurrencia”, afirma.

Lorenz recuerda que “la incorporación de estas horas” requiere “mucho tiempo de antelación”. “Mañana [este viernes] se incorpora todo el personal docente a trabajar, los cambios tendrían que haberse hecho mucho antes”, advierte el parlamentario socialista.

“Volvemos a las chapuzas y a la no gestión, no saben lo que es gestionar una Conselleria de Educación, que implica a todas las familias valencianas”, critica José Luis Lorenz. “No han tenido suficiente con el desastre de las adjudicaciones y ahora lo rematan con una nueva chapuza”, concluye el portavoz de Educación del PSPV-PSOE.