‘Avant’, el nou “cant a l'alliberament” del pròxim disc de Zoo

Després de més d'un any allunyats dels escenaris, el grup valencià Zoo Posse reapareix en el panorama musical amb Avant, el primer avançament del seu pròxim disc, que veurà la llum aquest 2021. El single, detalla la banda, és “una celebració d'aqueix retorn perquè, com diu la lletra: passe el que passe, les nostres sempre estaran”.

Fidels al seu estil allunyat de les etiquetes convencionals, presenten aquesta nova cançó plena d'estrofes rapejades sobre bases electròniques, acompanyades de vents enèrgics, guitarres i baixos”, així com “tornades harmonitzades” i “lletres carregades de ràbia i esperança”. La cançó és “un cant a l'alliberament, un al·legat de la transformació des d'una òptica transgressora i hedonista”.

El videoclip, dirigit per ElHombreViento, mostra la història d'una jove que es desprén dels seus lligams per a travessar i trobar-se amb un nou paisatge en el qual sí que es pot somiar i ballar. El vídeo ha comptat amb la participació de diverses personalitats del món de l'espectacle i figures de l'underground musical.

“Teníem un compromís adquirit per a tornar el 2021 i així serà”, anunciava Toni Sánchez, Panxo, vocalista de Zoo. En tan sols cinc anys el grup de Gandia s'ha convertit en un referent de la música valenciana dins i fora de les seues pròpies fronteres. En 2014, van començar a sonar els característics sons de la banda amb el seu primer i reeixit single Estiu. Aqueix mateix any van publicar el seu primer treball discogràfic Tempestes vénen del sud, ja carregat d'aquesta fusió de rap i música electrònica, amb ritmes llatins i mediterranis.

En 2017, va arribar el seu segon disc, Raval, i la seua gira de presentació va suposar el salt als festivals de gran format i les primeres incursions de la banda fora d'Espanya, actuant en el Sziget Festival d'Hongria, en el One Love Sound de Polònia o, ja en 2019, la banda viatjava fins al Japó on va participar en el Fuji Rock Festival.

Després de cinc anys ininterromputs i amb l'agenda plena de concerts, festivals i col·laboracions amb altres artistes, els valencians anunciaven en 2019 que el 2020 seria el moment de “respirar una mica”, buscar nous estils i continuar component per a gravar un tercer treball. Prèviament, van organitzar una gira en què s'acomiadaven del seu públic fins a un altre avís amb quatre concerts multitudinaris que van tindre lloc a Madrid, Santiago de Compostel·la, València i Barcelona. Aquest últim, al novembre de 2019, va ser gravat i editat en un disc i DVD en directe en el Palau Sant Jordi, i va ser emés el passat 26 de desembre per À Punt Mèdia.

Amb Avant, el grup inicia la promoció del seu tercer disc, que enregistren malgrat les limitacions generades per la crisi sanitària i que, ara com ara, no té data de publicació més enllà de saber que serà en aquest 2021.