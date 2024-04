Cabanyal Íntim torna a les cases del barri amb més d'una vintena de propostes experimentals

En el retorn als seus Orígens, lema d'aquest any del Cabanyal Íntim, el festival ha tornat aquest dimecres a Casa Montaña per a presentar la programació i novetats de la seua 12a edició, que se celebrarà del 16 al 19 de maig, en una roda de premsa que ha finalitzat amb un aperitiu cortesia del celler i la degustació d'unes postres molt especials: un gelat amb forma d'una de les cases emblemàtiques del barri, batejat com Caba-nyam!, que formarà part d'una de les activitats que oferirà el festival.

La seua directora artística, Isabel Caballero, va revelar que després del període de pandèmia, “els veïns i veïnes del barri ens han tornat obrir les seues cases per a albergar part de la programació. Una oportunitat única per a gaudir de les arts escèniques més experimentals a l'interior de les llars que són exemple de la vida en el Cabanyal i de les seues diferents realitats”. Volta també al talent i creativitat de Barbiturikills, autora del primer disseny del logo del festival, qui ha confeccionat la imatge d'enguany: “He tractat de fer un cartell divertit, simpàtic, casolà, de barri, la inspiració del qual sabem d'on procedeix tots els que vam estar en lluita per salvar el Cabanyal de les excavadores i sabem a quina finestra es refereix exactament la imatge. Una imatge que juga amb el que passa dins i fora de les cases, sobre l'espai privat fet públic”, ha explicat Bárbara Sebastián.

El suport incondicional del Teatre el Musical durant aquests anys i en concret el del seu director Juanma Artigot, és un altre dels ancoratges ferms del certamen, que se suma aquesta primavera a la celebració del seu 20 aniversari, des que es va inaugurar com a teatre i es va fer la seua rehabilitació, amb la representació de diversos espectacles: 'No hay banda', de l'argentí Martín Flores Cárdenas; 'EsTEM a temps', resultat del taller de creació teatral des del barri Formatem; i 'Se respira en el jardín como en un bosque', exercici escènic per a una persona dels catalans El Conde de Torrefiel. “El TEM ha secundat des que es va municipalitzar en 2015 a Cabanyal Íntim, festival amb què coincidim en el seu esperit d'incidir a transformar la societat amb propostes escèniques de qualitat. És un honor donar suport a aquest espai de resistència tan necessari i al qual li desitge llarga vida”, ha assegurat Artigot. El teatre també acollirà la inauguració del festival i la celebració de Territori Performance, “un espai d'experimentació escènica amb les arts més radicals que enguany celebra la seua huitena edició en les entranyes del TEM amb 5 performances duracionals executades per Juana Varela, Aurora García Agud, Xplorateatro i Antonio Portillo”, ha destacat el responsable d'aquesta secció, Jacobo Julio.

Amb Orígens, Cabanyal Íntim presentarà un recorregut escènic i performatiu a través de més d'una vintena de propostes que connectaran amb el barri des de diferents mirades i disciplines. Espectacles creats en la seua majoria ex professo per al festival tenint en compte el lema proposat, el context social, històric i urbanístic del barri.

Amb 'Bienvenidos a Fuvife (Fundación por la vida y la felicidad)', Al Anochecer Producciones estrenarà una distòpia sobre els orígens de la deshumanització en una peça dirigida per Sergio Caballero i interpretada per Helena Font que aprofundix en la gestació subrogada i els límits de la ciència i l'ètica. En 'De la raó viurem', Isabel Martí, Raquel Piera i Silvia Valero qüestionaran la preservació de les arrels familiars i la seua relació amb la terra amb un text que va participar en el VII Torneig de Dramatúrgia de l’IVC en 2023 en format lectura i que podrà veure's com a espectacle complet al festival. 'Els setze' s'acostarà també al mateix tema mitjançant les arts escèniques experiencials d'una família molt particular, els Folch Gibert, formada per dos valencians octogenaris que van emigrar a Alemanya i van donar a llum a setze fills. 'Les riqueses invisibles', la companyia saguntina Teatres de la Llum descobrirà al públic els orígens d'un mestre mecànic mitjançant els objectes que li han acompanyat al llarg de la seua vida. I més enllà dels orígens familiars i en temps en què compartir pis és una manera de viure més per necessitat que per voluntat, Típica Tòpica Cía. explorarà en 'Omelé' el que suposa viure en el mateix espai amb una persona desconeguda.

'A solas con el emérito', de Bea Insa & Ángel Mirou, és la comèdia que retornarà als orígens del teatre, però en aquesta ocasió centrant-se en l'espectacle com a mitjà de denúncia i com a eina per a la catarsi de l'espectador que, com un bufó, posa un espill davant i ens mostra qui som i què ens envolta. I una volta als orígens, aquesta vegada als de la poesia, és el viatge que proposaran Jesús Ge y Antonio José Iglesias (Feriafónica) en 'El Ladrido Suave', un espectacle familiar de música i poesia en castellà que acostarà als més xicotets a l'innovador gènere spoken word. I 'En vitrina', de la ballarina i coreògrafa Isabel Peña, es preguntarà a través de la dansa i la moda pels orígens de la feminitat, fora de tota estructura, cànon i patrons idealitzats, en un espectacle que es desenvoluparà darrere dels aparadors de dos comerços del barri. La peça, que inaugura la nova secció Íntims a la Vitrina compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR).

El festival oferirà també una sèrie d'activitats paral·leles gratuïtes com a 'Embestida', una lectura dramatitzada d'autoria internacional, escrita per l'argentí Luis Quinteros i interpretada per actors i actrius valencians; Transformaciones del Cabanyal, una visita guiada per Guiding Architects per un barri que, després d'una llarga i intensa lluita veïnal que el va salvar de la piqueta i posteriors anys de decadència, ha començat a reinventar-se; 'Producte d’origen', que inaugura la secció Íntim al Mercat, una peça de dansa que desenvoluparà l'alumnat del Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato en una de les botigues del Mercat del Cabanyal; l'exposició 'De ficus a ficus' que recorrerà el passat del barri a través de fotografies; o 'Caba-nyam!', en la qual Miguel Hache realitzarà una original i atractiva proposada per a reflexionar sobre la forma en què consumim i vivim a la nostra ciutat, i l'avançament de la qual van poder assaborir i conéixer els assistents a aquesta roda de premsa.