La companyia portuguesa Teatro Do Mar inaugura el festival Contorsions en el TEM

La companyia Teatro do Mar va ser fundada a Sines (Portugal) el 1986, de la mà de la directora artística Julieta Aurora Santos i l'actor i director Vladimir Franklin. El que en principi va nàixer com una modesta experiència de teatre de carrer va acabar convertint-se en una de les formacions escèniques de més recorregut ja no només al seu país, sinó també a la resta d'Europa i al Brasil.

Amb quasi un centenar de creacions a les esquenes, Teatro do Mar ha tingut també un paper clau com a agent cultural i artístic de la regió, promovent la participació ciutadana en espectacles comunitaris i impulsant un circuit educatiu amb classes per a gent de totes les edats. Convençuts del paper de l'art circense com a espill de la societat, aborden temes complexos des de la despreocupació del clown i encunyat un estil propi on l'humor invadeix els problemes quotidians, i on l'espectador es diverteix mentre reflexiona sobre allò que està veient.

El proper dijous 25 de novembre al TEM, Teatro do Mar s'unirà a l'impressionant repertori de creadors internacionals que han desfilat pel festival Contorsions des de la seua primera edició, a l'abril de 2018: Claudio Stellato, Leo Bassi, Emiliano Alessi… Eixe dia, a partir de les 20 hores, els portuguesos alçaran el teló de la quarta entrega del Festival Internacional de Circ de València, que enguany se celebra de manera exclusiva, i per primera vegada, als dos espais municipals de la ciutat. I ho faran amb una de les seues propostes més recents, Mutabilia, un espectacle de circ contemporani i teatre físic que es desenvolupa sobre una estructura canviant, metàfora de la inestabilitat del món on vivim.

Tot això, clar, sota la direcció de Julieta Aurora Santos, que trenta-cinc anys després continua investigant sobre les possibilitats socials d'esta disciplina. “Mutabilia posa el focus en les relacions humanes com a actes de llibertat, expressió i construcció”, assenyala l'artista. “L'acció transcorre en una estructura escènica minimalista, inspirada en una idea de “casa”, que es va transformant al llarg de l'espectacle. Ubicada sobre un únic i fràgil eix, el seu equilibri depèn dels qui l'habiten i sustenten”.

Fins el 28 de noviembre, Contorsions completarà la seua programació de 2021 amb les representacions d'El desig d'estar junts, de La Finestra Nou Circ (dia 26, 20:30 h., La Mutant), Save the Temazo, a càrrec del col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. (dia 27, 12:30 h., Plaça del Rosari), i Sopa (i el que el vent no s'emportà), d'Ateneu 9 Barris (dia 28, 19 h., La Mutant).