Deu molins eòlics ‘amenacen’ el museu a l’aire lliure de l’escultor Miquel Navarro en la localitat valenciana Setaigües

Després d’anys paralitzat i amb diverses modificacions, el projecte del Pla Especial de la Zona Eòlica Número 9 de la Comunitat Valenciana s’ha reactivat amb l’objectiu d’instal·lar 63 aerogeneradors en 8 parcs eòlics en les serres que discorren entre les poblacions valencianes de Camporrobles, Fuenterrobles, Utiel, Requena i Setaigües.

Un d’aquests parcs, el de la serra del Teix, preveu instal·lar 10 molins envoltant pel nord, el sud i l’est la finca de L’Alqueruela (Setaigües), propietat de l’escultor Miquel Navarro, on des de fa anys l’artista internacional va creant part del seu llegat amb escultures de grans dimensions a l’aire lliure. Algunes són propietat de la creada recentment Fundació Miquel Navarro amb què l’autor vol ordenar el futur de la seua col·lecció personal de grans dimensions i que convertirà també el seu taller actual situat en la localitat de Mislata en un museu permanent.

La finca de L’Alqueruela de Setaigües discorre en una llastra de terreny d’est a oest en una vall entre les dues muntanyes de la serra on se situarien els aerogeneradors, per la qual cosa quedaria enmig envoltada per les torres. Es tracta d’estructures de més de 40 metres d’altura sobre la serra del Pic del Teix que “deterioraria clarament el museu”, que té per objectiu “la convivència entre art i natura i on algunes de les escultures estan inspirades en la zona mateixa”, explica l’artista.

Miquel Navarro assegura que els que es mobilitzen contra aquest projecte “no estem en contra de les renovables, sinó de la manera com estan fent-ho” i apunta que en aquest cas és “una aberració contra l’art i la natura” situar allí aquest parc eòlic.

L’escultor ha presentat al·legacions al projecte. Hi exposa que el museu que ja fa anys que construeix “és un llegat similar al creat per Chillida a Hernani. S’atrevirien a envoltar d’aerogeneradors aquest espai escultòric?”. Miquel Navarro és juntament amb el mateix Chillida, Picasso, Miró i Tàpies, un dels únics cinc autors espanyols de tots els temps amb obra en la col·lecció permanent de la Unesco a París.

L’escultor, que resideix i té el taller a Mislata, ha situat a les muntanyes de Setaigües, a la Foia de Bunyol, part del seu llegat artístic, perquè la seua família descendeix per totes dues branques de Setaigües i Requena, amb avantpassats datats en la zona ja en el segle XVI.

En les seues al·legacions, Navarro també es qüestiona “com pot explicar la Generalitat llastrar un llegat com aquest a l’artista del qual ha concedit la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural?”, i afig: “Com es pot valorar la indemnització que hauria de rebre com a compensació quan es tracta d’un llegat i d’art?”.

Cables, molins i ocells protegits

El museu a l’aire lliure de Miquel Navarro, a més de quedar envoltat per 10 torres altes, amb l’impacte sonor i visual consegüent, “també quedarà entre una xarxa de cables, perquè en les proximitats del lloc se situarà una subestació elèctrica a què arribarà tot el cablat d’evacuació de les torres que intensificarà més l’impacte en la zona”.

L’artista considera que és especialment greu, perquè es tracta d’una zona protegida per la mateixa Generalitat Valenciana des del 2013, quan la Conselleria de Territori, Infraestructures i Medi Ambient llavors va prohibir practicar l’escalada entre gener i juny de cada any en el canyó del riu Magre per protegir l’àguila cuabarrada, que sobrevola diàriament la distància de 4 quilòmetres que separa el mateix pic del Teix del riu, “una prohibició que continua hui dia vigent”. A més, com al·lega l’escultor, l’informe de SEO/Birdlife recomana la protecció de perímetres de 15 quilòmetres de radi al voltant dels nius de rapinyaires per a assegurar un espai vital lliure de perills.

Mobilització contra el projecte

Sota el lema “Renovables sí, però no així!” la Coordinadora Valenciana per a la Ubicació Racional de les Energies Renovables que representa 50 entitats de més de 40 municipis valencians ha convocat una manifestació per al dissabte que ve dia 21 en el centre de València. La protesta està previst que isca el dissabte dia 21 de gener a les 12 del migdia des del Palau de Justícia de València i concloga a les 14 a la plaça de la Mare de Déu.

Miquel Navarro acudirà a la manifestació per unir-se a la petició d’anul·lació definitiva d’aquest pla de la Zona 9 que ha sigut modificat i paralitzat diverses vegades tant per l’Administració com per les mateixes empreses promotores.

Obres en museus com el Guggenheim de Nova York o el Pompidou de París

Miquel Navarro és l’autor d’obres tan representatives com el Parotet, situat al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, o la Font Pública, coneguda popularment com la Pantera Rosa, també en la capital del Túria. En la seua dilatada trajectòria té obra en 28 museus o col·leccions, entre els quals en el Guggenheim de Nova York, l’IVAM de València, el Reina Sofia de Madrid, el Pompidou de París o el Sofia Imbert de Caracas. Entre el 1984 i el 2021 va instal·lar grans escultures en 26 espais públics de grans ciutats; acumula 17 premis, entre els quals el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, el Premi Alfons Roig de la Diputació de València o la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural i és acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran (Madrid) i de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. És un dels escultors espanyols contemporanis amb més exposicions individuals internacionals, 160, en països com Espanya, França, Itàlia, Irlanda, Mèxic, els EUA, Alemanya, Cuba, l’Argentina, l’Uruguai, el Brasil, Suïssa, Jordània, Egipte, els Països Baixos, el Marroc, Suècia, Bèlgica, Corea, Portugal, Turquia o la Xina.